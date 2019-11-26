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مرأة

مفتوح الظهر.. فنانة تنافس رانيا يوسف بفستان جريء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:10 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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رشا عوني
نشرت الفنانة الشابة رانيا منصور صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها.

وتألقت رانيا منصور بفستان أسود مميز، قصير مع اكستنشن طويل على جانب واحد، منحها إطلالة مميزة تكشف قوامها الممشوق، وهو من تصميم سارة فهمي، وجاء الفستان مفتوح الظهر يشبه قليلًا فستان الفنانة رانيا يوسف الذي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

واختارت رانيا منصور صندل صيفي أسود بكعب عال، مع حقيبة سهرة سوداء صغيرة لتكمل إطلاتها الأنيقة.

أما عن المكياج فقد اختارت رانيا منصور لوك هادئ غير متكلف، وتسريحة بسيطة بشعرها القصير.

وكتبت رانيا منصور على صورتها: "من العرض الخاص للفيلم المصرى احكيلى للمخرجة مريان خورى الفيلم المصرى المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولي".
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