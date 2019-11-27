تجار الموبايلات بشارع عبد العزيز : الهواتف الجديدة أصبحت خيالية بأسعار متوسطة.. فيديو

منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وشارع عبد العزيز يعتبر مقصدا لكل من يرغب في شراء الجديد من الأجهزة الإلكترونية وخاصة الموبايلات، وعندما يتم طرح أحدث أجهزة المحمول في الخارج، يبحث عنها الأشخاص في شارع عبد العزيز وتكون بأفضل سعر مناسب للجميع ولكن "دوام الحال من المحال"، حيث أصبحت حركة البيع والشراء في شارع عبد العزيز ضعيفة للغاية، نظرا لعدة عوامل أهمها ارتفاع تكلفة المعيشة الاهتمام بالأساسيات.





وقال مصطفى المهدي، أحد تجار الموبايلات في شارع عبد العزيز، إنه يمارس التجارة في السوق منذ 18 عاما، وأن شارع عبد العزيز "لغز" يصعب حله، فمن يريد النجاح فيه يجب أن يتميز عن غيره، لافتا إلى أنه من أوائل التجار الذين أدخلوا الموبايلات شارع عبد العزيز.





وأوضح مصطفى، أن حركة الشراء أحيانا تكون متوسطة وأحيانًا ضعيفة ولكنها لم تعد قوية وأن الجميع أصبح لديه حالة "شبع" من الهواتف الذكية ولا يريد أن يجدد هاتفه لكي يسد احتياجات المنزل أو الأسرة وهكذا ولكن الفترة الأخيرة ازدادت حركة البيع بسبب الموبايلات " الخيالية" التي غزت الأسواق من أوبو و ريلمي بأسعار متوسطة .



