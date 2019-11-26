احكيلي.. ماريان خوري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فيلمها الجديد

قالت المخرجة ماريان خوري إن فيلمها "احكيلي" يروي تفاصيل حياتها الشخصية هي وابنتها واحتفالاتها بأعياد الميلاد مع عائلتها لذلك تراه فيلما خاصا، مشيرة إلى أن الفيلم تم التحضير له لمدة ٩ سنوات.



وأضافت ماريان خوري مخرجة الفيلم الوثائقي "احكيلي" أنها سعيدة لأن الفيلم مشارك في المسابقة الرسمية للدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنه فيلم وثائقي مختلف عن الأفلام المعتادة في مهرجان القاهرة وأنها سعيدة باختياره ضمن الأفلام المشاركة.



وتابعت ماريان خوري كلامها لكاميرا صدى البلد قائلة إنها تشعر بمسؤولية كبيرة وأن الفيلم صادق ولذلك سيصل للجمهور ويمس الناس بسرعة.



وأضافت ماريان خوري أن الفليم يدور حول حوار بينها وبين ابنتها حيث تتحدثان عن الموت والحب والأمومة والهوية وهي أشياء عادية في حياتنا اليومية.



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

