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رياضة

عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ .. تفاصيل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:02 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من تركي آل شيخ مالك نادي ألميريا الإسباني مشددا أنه سيعقد جلسة مع تركي من أجل تسوية الأزمة.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي أنه تجمعه علاقه طيبه بـ تركي وبينهما "عيش وملح".

وطالب مرتضى منصور الجماهير بعدم الهجوم على تركي آل شيخ أو على دولة السعودية الشقيقة.

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقيه رسالة على التليفون مفادها: "أن الفيلم المزعوم كان مصورا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح لمعلوماتك يا مرتضى".. مشيرا إلى أن كل هذا لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.

وأضاف مرتضى منصور: " أنا أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك .. "إياكم والوقوع في الفخ سنجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي".
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