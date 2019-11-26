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توك شو

من داخل غرفة التحكم.. الرئيس السيسي يستمع لشرح فني عن عمل أنفاق 3 يوليو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قسم التوك شو
ِاستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو فى بورسعيد وغرفة التحكم والمراقبة بها، والذى شهد تدشينها، وحرص على تنظيم جولة خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، وقص الشريط.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد، و محور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

وافتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

كما شهدت الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما تفقد الرئيس السيسي أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.

كما تقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي، بتقديم للأوبريت الفني "بشرة خير.

وتعد زيارة الرئيس السيسي، الثالثة لبورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى لمشروع شرق بورسعيد عام 2015.
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شاهد| الرئيس السيسي يستمع لشرح فني حول عمل أنفاق 3 يوليو

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