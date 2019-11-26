سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين في مظاهرات يوم الغضب

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالخليل، اليوم الثلاثاء.



وتأتي هذه المواجهات في يوم الغضب الفلسطيني الذي عدت إليه القوى الوطنية رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة، وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك.



وقال شهود عيان للوكالة الرسمية (وفا) إن مواجهات وقعت في منطقة عصيدة في بيت أمر، اشعل خلالها الشبان إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة.



وأطلق جيش الاحتلال النار والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.



كما اندلعت مواجهات مماثلة في باب الزاوية وفي مخيم العروب شمال المدينة، رشق خلالها الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة.