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ديني

هل يجوز للأم إخبار الأب بأسرار أبنائه ؟ مستشار المفتي يرد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
هل حرام أن أفشي سر أحد أبنائي لأبيه إن كان هذا السر يمثل مشكلة كبيرة وأحتاج رأي أبيه في التصرف في هذه المشكلة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتي الجمهورية، وذلك البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح "عاشور" قائلًا: إن الأصل في الشريعة الستر على أصحاب المعاصي، فنسترها ونعالج أثر المخالفة هذه حتى لا يتورط فيها صاحبها مرة أخرى، لكن إن كانت الأم لا تستطيع أن تؤثر عليه وواجب عليها أن تربيه، ورأت أن هناك ضرورة لتدخل الأب، وهذا لمصلحة هذا الأبن أو البنت، فمن الممكن أن يتدخل بشكل غير مباشر عن طريق نصيحة الأم وتتصرف هي، أو يتدخل بشكل مباشر؛ إن كان له تأثير كبير على الابن أو البنت، فهذا هو الصواب، "فندخله إذا احتاجنا ذلك وليس في هذا إفشاء للسر؛ لأن هذا ليس إفشاء للسر لكن لأننا نعمل من أجل هذا الشخص الذي ننصحه.

حكم إفشاء الأسرار الزوجية
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة لها شئ من الخصوصية بين الاثنين، ولا يجوز الإفصاح بهذه الأسرار لغيرهم.

وأضاف، عاشور خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس، أنه يجب على الزوجين اضفاء شيء من الخصوصية على حياتهم، وأن يحترموا أسرار بعضهم البعض، وإلا فلماذا كان الزواج أصلا، ولامانع من التفوه بالأشياء العامة التى لا تعتبر من الأسرار المنزلية بينهما.

طريقة لتدريب الأبناء على عدم إفشاء الأسرار
قال الدكتور رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان إذا لم تجد فيه ثلاث خصال فبعه بحفنة من رماد وهذه الخصال هي: "الوفاء، والكرم، وكتمان الأسرار".

وأضاف خلال برنامج " الكلام الطيب" المذاع على فضائية "تن" انه يجب تدريب الأبناء على عدم إفشاء أسرار المنزل بالخارج منذ الصغر وإعلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لافتًا إلى ضرورة توخي الحذر من ممارسة هذا السلوك أمام الأبناء أثناء الحديث في الهاتف أو مع أي شخص.

وأوضح "عبد المعز" أن التهاون في تعليم الأبناء السلوك القويم وعدم إفشاء الأسرار يُعد إجرامًا في حقهم يجب تداركه فورًا.

نادية عمارة: النبى حذرنا من إفشاء الأسرار الزوجية لأنها تفسد العلاقة
ناشدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، الناس بمصاحبة من يرون فيهم الصلاح والتقوى حتى يمنحوهم القوة والتقرب إلى الله.

وقالت عمارة، فى لقائه على فضائية "أون"، إن النبى حذرنا من إفشاء الأسرار الزوجية للأخرين لأنها تؤدى إلى إفساد العلاقة لو خرجت لغير أهلها من غير المؤتمنين، كما حذر النبى من إفساد العلاقة بين الزوجين حيث قال فى حديثه الشريف "ليس منا من خبب امرأة على زوجها" أى ليس على طريقة أهل الإيمان الذى يحدث مشاكل بين الأزواج.
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