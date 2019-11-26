فرج عامر: لا يجب التعامل مع المستثمر كفريسة بل يجب دعمه

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل نهضة ومشروعات قومية كبرى وطرق وبنية تحتية ضخمة.



وقال فرج عامر، خلال زيارة وفد برلماني من أعضاء لجنة الصناعة اليوم، الثلاثاء، إلى المنطقة الصناعية بجمصة، إن أخطر قضية تواجه الصناعة في مصر هي حماية الملكية الفكرية خاصة أن القانون عاجز عن مواجهة غش المنتجات وتقليدها في مصانع بير السلم ولا بد من حماية المستثمر الصناعي في ظل غياب الرقابة الصناعية تلتي تنصب على الصانع بفرض المخالفات.



واشار "عامر" إلى أن كثيرًا من الصناعات متراجعه بالفعل وهناك صناعات مكبلة بالقيود ولا بد من مساعدة الصناعة على النهوض، مشددا على أن الصناع المصريين ورجال الأعمال وطنين وانت لا يأتي مستثمر أجنبي الأستثمار في مصر الا اذا كان المستثمر الوطني يحقق ارباح بالفعل وتابع قائلا إن حديث الرئيس كان صريحا وأكد خلاله أن الذين لا يأخذون قرار وجود أصحاب الأيدي المرتعشة من المسئولين يعد فسادًا وحديثه حق.



وأكد فرج عامر في كلمته بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصصة، بحضور عدد من المستثمرين أن هناك رغم المشاكل استجابة من الرئيس لحل العديد من المشاكل منها خفض الفائدة للمشروعات الصناعية وهناك وطرق وبنية تحتية ولكن ندق ناقوس الخطر على المشاكل ومنها مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية بين جهات الدولة وكثير من المشاكل التي إثارتها اللجنة من قبل.



واستطرد: "هناك حالة من الكساد ولا بد من إنعاش البورصة وأن يكون للبنوك دور أكبر لدعم الصناعات وتخفيض الفائدة للمشروعات الصناعية وتخفيض أكبر لأسعار الطاقة للصناعات رغم تخفيضها للصناعات الكثيفة، مطالبا الا تتعامل بعض جهات الدولة مع المستثمر على أنه فريسة بل يجب دعم المستثمرين وإزالة المعوقات، لأن الاستثمار الصناعي هو القادر على إنعاش السوق وتحقيق الرواج والقضاء على البطالة".



وتابع عامر "مصر لديها كل أسباب الانطلاق لكن الحكومة عندها مشكلة في النظرة مع المستثمر.. صوت وزير المالية هو الأعلى في الحكومة، وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية ليس لديها أي دور او صلاحيات والنظرة للمستثمر في كثير من الحالات تكون دونية وقانون الجمارك يصب في صالح المنتج الأجنبي".