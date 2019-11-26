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رياضة

مش طايق اللاعبين.. مرتضى منصور يهاجم نجوم الزمالك عقب الهزيمة أمام إنبي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:06 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه من لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. 

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي: "مش طايق اللاعبين عقب الخسارة من إنبى".

وأعلن مرتضى منصور عن تكريم الزمالك المنتخب الأوليمبي عقب التتويج ببطولة أمم افريقيا تحت سن 23 عاما مشددا على أن هناك مكافأة خاصة للاعبي الزمالك المشاركين مع المنتخب. 

أسدل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار حول موعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وحدد كاف 14 فبراير من عام 2020 موعدا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجى التونسي والزمالك فى الدوحة " قطر" ، واتخذ المكتب التنفيذي قرارا رسميا بذلك، وهو الأمر الذى يشير إلى أن موعد ومكان إقامة المباراة أصبح نهائيا ولا رجعة فيه.

كان الزمالك أعلن رفض إقامة مباراته أمام الترجى التونسي فى قطر وخاطب كاف بشكل رسمي، إلا أن كاف تمسك بإقامتها فى قطر رافضا نقلها إلى أى دولة أخرى.

ويرجع السبب وراء تمسك كاف بإقامة مباراة السوبر الإفريقي فى قطر لتوقيع عقد رسمي مع إحدى الشركات لمدة 3 مواسم كانت البداية من العام الماضى، وستستقبل قطر أيضا نهائي السوبر الإفريقي العام المقبل ، وهو ما يشير إلى أن كاف لم يدخل فى حالة عناد مع الزمالك أو أى فريق آخر.
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