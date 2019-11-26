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فى لفتة إنسانية..السيسى يقدم الأطفال لقص شريط افتتاح أنفاق بورسعيد..فيديو

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:08 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
رحب عدد من أطفال بورسعيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتهم في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد وقص الشريط، وفى لفتة إنسانية أبوية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم الأطفال على المنصة وقصهم للشريط لافتتاح أنفاق 3 يوليو.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد ، وتشمل افتتاح أنفاق جنوب بورسعيد ومحور 30 يونيو، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة.

وافتتح الرئيس السيسي، المرحلة الأولى من مشروع الأرصفة البحرية شرق بورسعيد بالفيديو كونفرانس.

كما شهدت الافتتاحات توزيع عقود عدد من المصانع على الشباب، كما سيقوم الرئيس السيسي ، بتفقد أعمال تطهير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، والتي شملت تطهير وتعميق البواغيز وإزالة الحوش والجزر والتعديات من داخل البحيرة، وإقامة محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي قبل إلقائه في البحيرة.

كما تقيم مديريات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة حفلا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي ، بتقديم للأوبريت الفني "بشرة خير.

وتعد زيارة الرئيس السيسي ، الثالثة لبورسعيد منذ تدشينه المرة الأولى لمشروع شرق بورسعيد عام 2015.
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