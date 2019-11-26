مرتضى منصور يكشف كواليس تهديده بالقتل وخطف أبنائه وحفيده

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقيه رسالة على التليفون مفادها: " ان الفيلم المزعوم كان مصورا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح معلوماتك يا مرتضى".



وأشار رئيس الزمالك إلى أن كل هذا حدث لأنه يدافع عن بلده ورئيس بلده.



وأضاف منصور في المؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا: " انا اتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل اولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، و اقول لجماهير الزمالك .. "إياكم والوقوع في الفخ سنجلس مع تركي آل الشيخ وستتم المحاسبة في مكان خاص لكن لن انجرف للإيقاع بين الشعبين المصري والسعودي".



وأشار منصور: "أنا لا أخون وأهاجم من صادقته".

