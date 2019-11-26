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رياضة

مرتضى منصور: ملف مباراة السوبر الأفريقي في يد الدولة المصرية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:10 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر ولكن الملف الآن الكامل في يد الدولة المصرية وفي حال تم اتخاذ قرار آخر سنحترم رأيهم خاصة أن الزمالك جزء أصيل من الدولة المصرية.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا أن مسؤولي الدولة طالبوه بعدم الحديث أكثر من ذلك عن قطر مشددا أنه يحترم ذلك القرار. 

وتابع" سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من أجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الأراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية آخرى" .

ووجه مرتضى منصور رسالة تهنئة لـ الهلال السعودي عقب التتويج بـ دوري أبطال آسيا. 

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