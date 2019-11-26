الداخلية في يوم.. إحباط بيع لوحة أثرية.. عاطل ينصب على تاجر ويستولى على أسماك بـ ١٧٧ ألف جنيه بالسويس.. وأمن القاهرة تكشف حقيقة فيديو متداول عن مشاجرة داخل مدرسة بالساحل

قبل بيعها.. ضبط شخصين بحوزتهما لوحة أثرية

ضبط سمكرى سرق ١٨٥ ألف جنيه من صاحب شركة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين حال قيامهما بعرض لوحة تحمل نقوشا فرعونية للبيع يشتبه فى أثريتها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان) بحيازة قطعة أثرية بغرض الاتجار وعرضها على العُملاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزته (لوحة من الحجر الأسود منقوش عليها بعض الرسومات الفرعونية) داخل سيارة قيادة شخص آخر مقيم بمنطقة النزهة بالقاهرة .وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بإرتكاب الواقعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى بالإسكندرية بالإكراه.تبلغ لقسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المواطنين (محاسب بشركة خاصة للإنشاءات) بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى (185 ألف جنيه) خاص بالشركة محل عمله من أحد البنوك بدائرة القسم، وعودته لمقر الشركة بدائرة القسم قام مجهول بتهديده بسلاح نارى وإستولى منه على المبلغ المالى، وحال هروب المتهم سقط منه مبلغ مالى جزء من المبلغ المالى وكذا خزينة طبنجة فارغة غير صالحة.. وفر هاربًا.ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء إرتكاب الواقعة (سمكرى سيارات- 29 سنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق إتهامه فى قضية "نزاع على سيارة- ضرب").عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت بدون خزينة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.فيما نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات فيديو متداول على "فيسبوك" لواقعة تعدي طالبة استعانت بأقاربها وقاموا بالتعدي بالضرب على زميلتها ووجود شاب يصطحب كلبا بوليسيا داخل فناء مدرسة بالساحل، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة للتحقيق.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يتضمن حدوث مشاجرة داخل مدرسة تجاري بنات بميدان المبيضة بشارع جسر البحر في حي الساحل، والتعدي على إحدى الطالبات داخل المدرسة وتواجد أحد الأشخاص وبصحبته كلب داخل فناء المدرسة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمكن التوصل للمجني عليها طالبة بالصف الثاني الثانوي بذات المدرسة (مصابة بكدمات بالزراع الأيمن والظهر).وبسؤالها قررت بأنها حدثت مشادة كلامية بينها وبين زميلتها طالبة بذات المدرسة أثناء تواجدهن بالمدرسة، قامت على إثرها الأخيرة باستدعاء والدتها وخالتها وخالها وقاموا بالتعدي عليها بالضرب حال خروجها من المدرسة محدثين إصابتها تم ضبط المشكو في حقهم.واعترفوا بارتكاب الواقعة، بتكثيف التحريات ومن خلال فحص مقطع الفيديو أمكن تحديد هوية الشخص حائز الكلب وتبين أنه سائق توك توك تم ضبطه.وبمواجهته قرر بتصادف مروره أمام المدرسة حال حدوث المشاجرة ودخوله المدرسة بصحبته الكلب لاستطلاع الأمر، ونفى صلته بطرفي المشاجرة أو تعديه على المجني عليها.وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل نصب على أحد تجار المواد الغذائية بزعم أنه موظف بإحدى سفارات الدول العربية.تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من تاجر، مقيم بالسويس، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مواد غذائية (أنواع مختلفة من الأسماك) بمبلغ 117 ألف جنيه، بموجب شيك بنكى تبين أنه "بدون رصيد" من قبل شخص انتحل صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالقاهرة.بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بالإسكندرية، سبق اتهامه فى العديد من القضايا "نصب، شيك، تبديد" بلغت أحكامها 4 سنوات، حيث مارس المذكور نشاطًا احتياليًا فى الاستيلاء على أموال أصحاب الشركات وتجار المواد الغذائية، وذلك عن طريق انتحاله صفة موظف بسفارة إحدى الدول العربية، مستغلًا تلك الصفة فى تعاملات تجارية مع أصحاب الشركات المجنى عليهم زاعمًا لهم توريد المواد الغذائية للسفارة "خلافًا للحقيقة"، ويسلمهم شيكات بنكية مسحوبة على حساب باسمه بأحد البنوك "بدون رصيد"، وكذا النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم.تم ضبط المذكور، وعثر بحوزته على "العديد من جوازات السفر الخاصة بضحاياه – دفتر شيكات بنكى مسنوب صدوره لأحد البنوك الذى يستخدمه المذكور فى الاحتيال على المواطنين – بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة – سيارة"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وأن جوازات السفر والمستندات المضبوطة بحوزته تخص ضحاياه من راغبى السفر للخارج.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.