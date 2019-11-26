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منوعات

تركت وصيتها على فيسبوك.. وفاة فنانة مغمورة في منزلها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
يدفعنا الحزن أحيانا إلى الدخول في إكتئاب شديد قد يكون السبب في إنهاء حياة البعض الذين يستسلمون لأحزانهم و لا يستطيعون إخراج نفسهم من عزلتهم نظرا لرفض المجتمع لهم او لعدم قدرتهم على التعامل مع المجتمع.

أرييل فتاة شاركت في أحد مسابقات التليفزيون و شاركت بأغنية و لكنها لم تلقى إعجابا من لجنة التحكيم و رفضوا قبولها في المسابقة و خرجت من المسابقة و أصيبت بحالة من الإكتئاب ، وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور " البريطانية .

تملك الحزن من أرييل حتى وصل أقصاه و بدأت تفكر في الإنتحار، و بالفعل نفذت الفكرة و لكن قبل أن تنتحر تركت رسالة لأصدقائها عبر حسابها على فيس بوك تعتذر لكل أصدقائها لما تسببت فيه من ألم نفسي .

عثرت الشرطة على جثتها في المنزل بعد أن توفيت و الارجح أنها انتحرت لأنها أرسلت رسائل رسائل خاصة لأصدقائها و لم تفتح الرسائل التي قاموا بالرد عليها فيها .

جدير بالذكر أن آرييل كانت تملك عدد لا بأس منه من المتابعين فهي كانت مشروع فنانة و لكن لجنة التحكيم كان لها رأي آخر .
تركت وصيتها على فيسبوك.. وفاة فنانة مغمورة في منزلها
تركت وصيتها على فيسبوك.. وفاة فنانة مغمورة في منزلها
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