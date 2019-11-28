نجوم الفن يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد.. ليلى علوي: «احكيلي» لـ ماريان خوري فيلم مميز ومختلف.. خالد سليم: أصور 3 أغان جديدة.. فيديو

عبير صبري: أصور 2 شارع طلعت حرب

مريم حسن: مسلسل أريد رجلا نقطة تحول في حياتي

حنان مطاوع: مهرجان القاهرة فخر.. وأبدأ تصوير مسلسل جديد الأسبوع المقبل





ليلى علوي



خالد سليم



مريم حسن



عبير صبري



حنان مطاوع



على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي التقت كاميرا صدى البلد عددا من نجوم الفن منهم ليلى علوي وخالد سليم وحنان مطاوع ومريم حسن وعبير صبري وغيرهم.تشارك النجمة ليلى علوي بشكل يومي في فعاليات الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا بدار الأوبرا.وقالت ليلي علوي قبل دخولها دور العرض لمشاهدة الفيلم المصري الوثائقي "احكيلي" من إخراج ماريان خوري إنها واثقة أنه عمل مميز ومختلف.وتابعت ليلي علوي لكاميرا صدى البلد: أنا متشوقة كثيرا لرؤية الفيلم وبعدها سوف أقول أشياءً كثيرة عنه؛ لأن المؤكد أن تجربة 4 أجيال من النساء لعائلة يوسف شاهين سيكون فيها الكثير والكثير.قال الفنان خالد سليم، إن من أهم المحطات في حياته كانت بداية من الغناء كمحب للموسيقي، منذ طفولتي لمطرب في الجامعة، وكان من أهمها أول حفل لي خارج الجامعة حتي أول اليوم.وتابع خالد سليم، في تصريحات لكاميرا صدى البلد قائلا: أما بالنسبة للحياة الفنية كانت بداية من فيلم "سنة أولي نصب" وهذا لا ينسي وأيضا وجودي في المهرجانات والاحتفالات الفنية هذا أيضا نجاح لي.وأضاف خالد سليم، أنه يعرض له الآن مسلسل "بلا دليل" وسعيد بردود الأفعال الرائعة من الجمهور عليه وتحقيقه هذا النجاح.وكشف خالد سليم، أنه سيقوم بتصوير 3 أغان وسوف يتم طرحها تباعا في رأس السنة والأخرى في الفلانتين والأخيرة في أعياد الربيع.شاركت الفنانة مريم حسن في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يقام بدار الأوبرا حاليا.وقالت مريم حسن لكاميرا "صدى البلد": إنها متحمسة لمشاهدة الفيلم المصري الوثائقي "احكيلي" لمريان خوري وعبرت عن إعجابها بالمشاركة في المهرجان.وأضافت مريم حسن أن من أهم المحطات في حياتها الفنية مسلسل "أريد رجلا" لأنه كان نقطة تحول كبيرة في حياتها الفنية وشاهد في تعلق الجمهور بها.وتابعت مريم حسن، أن مسلسل "نصيبي وقسمتك" لامس عددا كبيرا من الجمهور وكان بمثابة نقلة لها في حياتها الفنية.التقت كاميرا "صدى البلد" أيضا بالفنانة عبير صبري التي كشفت عن أعمالها الفنية الجديدة.وقالت عبير صبري: أقوم الآن بتصوير "2 شارع طلعت حرب" وهو فيلم سينمائي جديد إخراج مجدي أحمد علي والفيلم من بطولة حسين فهمى، سمير صبري، دلال عبد العزيز.وتابعت عبير صبري قائلة: وأقوم بتصوير أيضا مسلسل "الأخ الكبير" إخراج إسماعيل فاروق ومن أهم أبطاله محمد رجب، هبه مجدي، أيتن عامر.واختتمت الفنانة عبير صبري تصريحاتها قائلة إن من أهم المحطات في حياتها الفنية كان فيلم "عصافير النيل" ، ومسلسلات "الطوفان"، "الوالدة باشا"، "سبق الإصرار"، "مزاج الخير" وأن كل هذه الأعمال شكلت فرقا كبيرا في مشوارها الفني.قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها فخورة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأنه يحمل اسم بلدها، وأنها تتمنى أن يظل في مقدمة المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها سعيدة بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد.وأضافت حنان مطاوع، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أنها لم يسمح لها الوقت بمشاهدة الأفلام الروائية، ولكن مشاهدة أفلام مسابقة سينما الغد هي فرصة للاطلاع على صناعة سينمائية لم نرها كثيرا، لأنها تأتي من بلاد مختلفة، وأيضا ألتقي بزملاء في مهنة الفن من جنسيات وثقافات عدة ونتشارك وجهات نظر مختلفة".أما عن مشاركتها في رمضان ٢٠٢٠، فلفتت حنان مطاوع إلى أنها لم تحسم الأمر حتى الآن رغم أنه عرض عليها عدة سيناريوهات، مشيرة إلى أنها تبدأ الأسبوع المقبل تصوير مسلسل رحيل زهرة، الذي ينتمى للأعمال الصعيدية وسيعرض خارج السباق الرمضاني.وأكدت أن الأمومة أمر صعب وشعور مختلف، ولكن لم تمنعها من استكمال مشوارها الفني ولن تضيع حق ابنتها أماليا عليها.