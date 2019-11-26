رؤساء 4 شركات قابضة يكشفون خطط التطوير.. إنشاء 182 ألف مبنى جديد بمصانع الغزل والنسيج.. و3 مراحل لتحديث الصناعات المعدنية.. و4 شركات جديدة فى التشييد والتعمير

الانتهاء من تطوير جميع الشركات التابعة بحلول 2021

9 شركات تعمل في الغزل والنسيج وواحدة فقط لحليج الأقطان

إنشاء 182 ألف مبنى جديد للمصانع

3 مراحل لتطوير شركات الصناعات المعدنية رغم الخسائر العالمية للقطاع

القابضة للتشييد تستهدف إنشاء 4 شركات جديدة

القابضة الكيماوية:

خطة تطوير الشركة تستغرق من 3 إلى 4 سنوات





القابضة للغزل:كشفت رؤساء 4 شركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن خطط التطوير المستهدفة خلال الفترة القادمة، وأهم التحديات التى تواجه القطاع .أعلن أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، التابعة للوزارة قطاع الاعمال العام، أنه سيتم الانتهاء من تطوير جميع الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج خلال عامى 2020/2021 .وقال مصطفى، إنه يوجد 31 شركة لصناعة الغزل والنسيج تبحث عن فرصة إعادة الهيكلة، حيث توجد 10 شركات متخصصة فقط في مجالات الغزل والنسيج تم دمجها من بينها 9 شركات للغزل والنسيج، وواحدة فقط تعمل في مجال حليج الأقطان.وأضاف مصطفى خلال مؤتمر قطاع الأعمال - استشراف المستقبل- " بحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن الشركة تسعي إلى تعظيم قيمة المنتج المحلي للخارج لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة.ونوه مصطفى، إلى أن الشركة تخطط لإنشاء 182 ألف مبنى للمصانع، وهو رقم قياسي عالمي، بما ينتج 14 ألف طن يوميًا، وهو ما يساوى نصف إنتاج شركات المحلة.وتابع "الشركات التابعة تشهد حالة من التردى سواء على مستوى الماكينات أو المبانى، إلا أن هناك تحديث للماكينات حتى وصلنا إلى الجليل الـ14 منها، حيث إنه يتم التحديث كل 4 سنوات".وفيما يخص حالة المبانى، فأكد أنها "حدث ولا حرج"، إلا أن الخطة الموضوعة تسعى للتجديد والتحديث وإنشاء مبانى جديدة بأرقام عالمية غير مسبوقة، وإنشاء 182 ألف مبنى، لافتًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتطلب محطات وبنية تحتية.وأشار إلى أنه تم حصر الماكينات الموجودة بالفعل، وتكويدها للتصرف بشأنها إما بإعادة صيانتها ونقلها للشركات الأخرى أو التخلص منها، كما سيتم استيراد 60% من الماكينات والانتهاء منها على عام 2020.أكد رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، أن برنامج إعادة الهيكلة يتضمن إعادة دمج 31 شركة قابضة للغزل والنسيج، فى عدد كيانات أقل.وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركات التابعة تشهد ثلاث مراحل للتطوير على الرغم من الخسائر العالمية في قطاع الصناعات المعدنية.وأضاف نافع ، أن الصناعات المعدنية لها ظروف خاصة تخضع لتجمع المحفظة ذلك التجمع الذي يشمل الحديد والتعدين والسيارات وغيرها من الصناعات المعدنية ويعود ذلك إلى تكوينها في المراحل الأولي من صناعتها.وكشف نافع ، عن خطة لتطوير آليات العمل بسوق الصناعات المعدنية علي رأسها التطوير الفني الذي تقوم به الشركة السويسرية ببعض شركات الصناعات المعدنية كتمويل مالي.وأشار رئيس القابضة للصناعات المعدنية إلى أن هناك عدة شركات تم اعادة هيكلتها ورفع مديونيتها لتسهيل عملية التطوير والإنتاج.وذكر نافع، عن شركة الحديد في الواحات الجديدة تلك الشركة المتكاملة والتي تنتج الحديد بسعر يصل إلى خمسين جنيها بعيوبه وشوائبه بينما يتم بيعه بالشراكة مع أوكرانيا بخمسين دولار.وأكد رئيس القابضة للصناعات المعدنية أن هنالك تحديات محلية وتحديات عالمية توجد بشركات كثيرة خرجت بخسائر كبيرة علي مستوي العالم تؤثر علي القطاع المصري فلا توجد خطة ولكن هنالك شركة خسائرها سيطرت علي سوق المال، قائلا" نحن في الطريق لتطوير قطاع الحديد، موضحا الحديد والصلب تنتج 110 الف طن في العام ونعمل في محاور مختلفة في قطاع التطوير.واعلن المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن خطة تطوير الشركة تستهدف إعادة دمج الشركات التابعة بجانب إنشاء 4 شركات أخرى، حيث إن غالبية الشركات التابعة تقوم بالدور نفسه، والدمج يوفر المزيد من النفقات، لافتا إلى أن إجمالى مديونيات الشركات التابعة للقابضة بلغت 5 مليارات جنيه.وأضاف أبو العطا ، أن هناك 3 شركات تابعة تتحمل الشركة القابضة توفير مرتبات العاملين بها بشكل كامل وهذا يمثل ضغطا على الشركة.وأشار إلى أنه سيتم مبادلة هذه المديونيات مع أراضي من الشركات التابعة.ونوه أبو العطا، إلى أن القابضة تستهدف تأسيس علاقة دمج تكاملية بين شركات الإسكان والمقاولات، وذلك من خلال دخول شركات المقاولات كشريك تطويري في العقارات، في المقابل تستطع شركات الإسكان الدخول على أراضي شركات المقاولات والعمل عليها.قال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إن خطة الشركة لتطوير القطاع والتى شهدت تدهورا فى الأوضاع بسبب غياب الكفاءة غير القادرة إلى تنظيم العمل بها.وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، أن الشركة يتبعها 17 شركة تعمل فى 10 أنشطة ما بين السجائر والأسمدة والملاحات والتعدين والصناعات الهندسية والتجارة.وكشف عماد الدين مصطفى ، أن خطة التطوير تقوم على محاور رئيسية أهمها إعادة الهيكلة وحسن اختيار مجالس الإدارات، لافتًا إلى أن غياب الكفاءات التى بها تنوع تسبب فى تردى أوضاعها.وأوضح مصطفى ، أن المحور الثانى هو إعادة الهيكلة الفنية، موضحًا أن أغلب الصناعات التابعة للشركة ضخمة مثل الأسمنت والأسمدة والتطوير الفنى، لهذا يتكلف التطوير مبالغ طائلة ووقت يصل إلى من 3 إلى 4 سنوات.وتابع: "كان عندنا مشروع ضخم جدا وهو مشروع تنفيذ كيما أسوان وكان الاهتمام الرئيسى أننا نصل بالمشروع إلى بر الأمان بالإنتاج وكانت هناك مصاعب كبير حتى وصلنا إلى التشغيل التجريبى".أشار مصطفى ، إلى على ما حدث من انبعاثات الغاز بالمصنع مما تسبب في حالات الاختناق التي سُجلت، أمس الإثنين، بمدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية، في منطقة المحمودية أن ما حدث كان صدفة، إلا أنه فى الوقت ذاته لا ينفى المسؤولية عن الشركة.تابع " أن انبعاثات الغاز خرجت عن المسموح بها، وتواكب معها تغير فى اتجاهات الريح، حيث إنه من الطبيعى أن تتجه الانبعاثات إلى الصحراء وهو من تم تصميم بناء المصنع على أساسه لتأخذها الرياح إلى حيث أماكن غير مأهولة بالسكان إلا أنه حدث العكس وتغير اتجاه الرياح.وأشار مصطفى ، وما تأثر بهذا الأمر فصل واحد من مدرسة واحد من مدرسة بها 80 فصلًا، تقع بمنطقة بها 5 مدارس.كما كشف "مصطفي" أن تحريات النيابة أوضحت أن فصل واحد بالمدرسة تأثر بالانبعاثات تواجد في هذا التوقيت بمعمل المدرسة علامة استفهام نبحث عن اجابة لها .يذكر أن هناك تسريبات أكاسيد النيتروجين وقعت أمس الاثنين بمصنع كيما أسوان القديم في اختناق 54 حالة نقلت لمستشفى أسوان الجامعي، و30 آخرين نقلوا للمستشفى التخصصي، حيث شعر المصابون بدوخة واختناقات بسيطة.