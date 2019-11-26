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مرأة

مفاجأة .. زيت شهير يحل مشكلة الإمساك في دقائق لا تفوت معرفته

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:04 م
مفاجأة .. زيت شهير
مفاجأة .. زيت شهير يحل مشكلة الإمساك في دقائق لا تفوت معرفته
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رضوى حسام
يعاني كثير من الأشخاص من مشكلة الإمساك، مما قد يتسبب في الإرهاق الشديد والأرق حتى أنه قد يكون له تأثيرات شديدة على انتظام عملية التنفس.

ومن المعروف أن العلاجات الطبيعية هي الأفضل بين كل الاختيارات، لذلك نشر موقع " health line " فوائد زيت الخروع في حل مشكلة الإمساك.

وأوضح الموقع أن أحد أكثر استخدامات زيت الخروع شيوعًا هي الاستخدامات التجميلية لزيادة كثافة الشعر، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه ملين فعال جدا وذلك لأن زيت الخروع يمكن أن يسبب تشنجات صغيرة في الأمعاء، كما أنه يمكن أن يسبب تشنج عضلات الرحم ، مما قد يؤدي إلى تقلصات وتحث على المخاض ، لذلك يجب أن تتجنبه السيدات الحوامل.

ويجب الحرص عند استخدام زيت الخروع كملين لحل مشكلة الإمساك؛ لأن تناول كمية كبيرة منه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإسهال الشديد والغثيان والقيئ معًا، فمن المهم جدًا الانتباه إلى الجفاف في حالة تناول زيت الخروع.

وتناول ملعقة واحدة من زيت الخروع سيكون كافيا لحل مشكلة الإمساك في دقائق معدودة، دون الحاجة لاستخدام أي وسائل أخرى.
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