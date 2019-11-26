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الرئيس السيسي: مبادرة علاج الفشل الكلوي متوفرة بجميع مستشفيات مصر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:27 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس سي شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في بورسعيد وشمال سيناء، أن الدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها لاستيعاب مرضى التأمين الصحي، مؤكدا أن الدولة حريصة على نجاح مبادرة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مبادرة علاج الفشل الكلوي متوفرة بكافة مستشفيات مصر، موضحا أن مبادرة دعم علاج الفشل الكلوي تستهدف إحلال وتجديد جميع الأجهزة بالمستشفيات بتكلفة 18 مليون دولار.

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته أنه وعد الشعب المصري على الصراحة والشفافية والصدق الكامل في كل شيء خاصة المشروعات التي تنفذها الدولة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الصحية منها 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي بالإضافة إلى توعية المواطنين، والمطلوب وعلاج سرطان الثدي، حتى لا تتعرض سيدات مصر لهذا المرض مرة أخرى.

ولفت إلى أن الدولة أطلقت مبادرة لزرع القواقع للأطفال وهذا كان تحديا في البدية، ومبادرة نور حياة لضعف للكشف على الأطفال في مراحل التعليم المختلفة وتقديم العلاج اللازم للأطفال ثم علاج كبار السن.

وأوضح الرئيس السيسي أنه يجب على كل أسرة تستقبل مولودا جديدا أن تكون حريصة على عمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة أولادهم والمضاعفات تكون أقل، مؤكدا أن مبادرة علاج الفشل الكلوي متوفرة بكافة مستشفيات مصر .
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