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تعليم

أولياء الأمور بشرم الشيخ يكرمون المحافظ لحل مشكلة رياض الأطفال

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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ايمن محمد
كرم مجلس أمناء شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نيابة عن أسر 200 طفل، كانوا يعانون من عدم وجود أماكن لهم في حضانات رياض الأطفال، قبل تدخل المحافظ وتخصيص مكتبة الهضبة لتشمل فصول رياض الأطفال.

وقام وفد من مجلس امناء ادارة شرم الشيخ التعليمية برئاسة وليد زكريا عبد ربه حنان إسماعيل مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية ودينا محمد عامر مدير مدرسة شرم الشيخ الرسمية ورشا شعراوي وكيل المدرسة وبحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمقابلة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم بمكتبه.

وأشاد مجلس أمناء شرم الشيخ بقرار المحافظ بالتطوير بمدرسة الفيروز الرسميه للغات بالهضبة وإلحاق المرحلة الاعداديه بها علاوة على التوسعات بمدرسة شرم الشيخ الرسمية ومدرسة خريزة و انشاء المدرسة اليابانيه و انشاء فصل ثانوى تجارى بوادى مندر لمنع تسرب الطالبات من التعليم.

وقدم الوفد، درعا للمحافظ تكريما على جهوده، مشيرا إلى أن العملية التعليمية على رأس أولوياته وأن هناك خطة لزيادة عدد من الفصول التعليمية في القريب العاجل، حضر اللقاء اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات القومية والمتابعة والنائب البرلمانى عطية موسى.
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