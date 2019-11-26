منتخب الشباب ينهي استعداداته للقاء بوركينا فاسو.. غدا

أدى اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة ربيع ياسين المدير الفنى تدريبه الأساسى على الملعب الاوليمبى بالكرم بدولة تونس.



يأتي ذلك فى إطار الاستعداد لمباراة الغد الأربعاء مع بوركينا فاسو المقرر إقامتها الساعة ١١ صباحا ( بتوقيت تونس ) فى ثاني مبارياته ببطولة شمال افريقيا التى تستضيفها تونس حاليا.



ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة المنتخب الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس المقبل لرئاسة البعثة بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي نظمتها وفازت بها مصر مؤخرا.



وكان منتخب الشباب قد فاز على المغرب في أولى مبارياته 2-0، ويلتقي مع منتخبي الجزائر ثم تونس يومي الجمعة والأحد المقبلين.



يشارك المنتخب الوطني للشباب بقيادة مديره الفني ربيع ياسين في بطولة شمال إفريقيا الودية، التي تنطلق في تونس بعد غد السبت 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وبوركينا فاسو.



يذكر أن قائمة منتخب شباب الفراعنة ضمت 22 لاعبًا، هم: حمزة علاء عبدالله وإيهاب حسن وعبدالرحمن الرفاعي وعبدالله عادل عزت ومحمد أشرف بكرى ومحمود صابر وأحمد عيد وزياد محمد ومحمد شحاتة وعربي بدر وإبراهيم عادل وزياد محمد فرج ويوسف أحمد لبيب ومحمود عبدالمحسن وأسامة فيصل وحازم هاني وفارس السيد وأسامة عبدالمجيد وعبدالرحمن عشرى وشادى رضوان وحسام أشرف ونادي حسن.

