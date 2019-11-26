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تعليم

من هو جابر عصفور الحاصل على جائزة النيل 2019؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:02 م
الدكتور جابر عصفور
الدكتور جابر عصفور
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ياسمين سامي
تمكن الدكتور جابر العصفور الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق، من الحصول علي جائزة النيل في الآداب لعام 2019.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى إنجازات الدكتور جابر العصفور والدرجات العلمية التي حصل عليها والمناصب التي تقلدها.

حصل الدكتور جابر العصفور على درجة الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

ولم يتوقف بعد تخرجه حيث حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة بتقدير ممتاز وتلاها درجة الدكتوراه من قسم اللغة العربية بكلية آداب جامعة القاهرة، بمرتبة الشرف الأولى.

وتقلد عصفور مناصب عدة بدءا من معيد بكلية الآداب حتى منصب وزير الثقافة، وحصل على عديد من الجوائز منها جائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية بوزارة الثقافة، والوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس، وجائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد وغيرها من الجوائز.

ويعد الدكتور جابر عصفور صاحب مشروع فكري، خرج من دائرة التنظير الأكاديمي إلى دائرة العمل العام في تجربته التي استمرت لعقود في وزارة الثقافة وأثارت جدلًا لايزال مستمرًا حتى الآن.

وتقديرا لمجهوداته علي مدار السنوات الماضية نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة، احتفالية للدكتور جابر عصفور الأستاذ بقسم اللغة العربية ووزير الثقافة الأسبق، بمناسبة حصوله على جائزة النيل للآداب لعام 2019.
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