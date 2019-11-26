يسلم لنا لبنان.. يارا تحيي ذكرى وفاة الشحرورة.. فيديو

حرصت الفنانة يارا على إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح "الشحرورة"، حيث غنت لها أغنية "يسلم لنا لبنان جنة أمانينا" ونشرتها من خلال فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر.



وعلقت يارا على الفيديو الذى نشرته قائلة: "صباح.. لبنان.. لبناننا الغالي، عَ محبّتو ربينا، تحيّة إلى روحها، صباح , الشحرورة صباح".



ويوافق اليوم الثلاثاء، 26 نوفمبر، الذكرى الخامسة لوفاة الشحرورة، واسمها الحقيقى جانيت جرجس فغالي، من مواليد 10 نوفمبر 1927، ووافتها المنية يوم 26 نوفمبر عام 2014، وكانت أول تجربة للشحرورة في عالم السينما، بفيلم “القلب له واحد” عام 1945، حيث استعانت فيه المنتجة "آسيا داغر"، بالملحن الكبير رياض السنباطي ليدرب الشحرورة على مجموعة الأغاني التي ستغنيها داخل الفيلم، وواجه السنباطي بعض الصعوبات لتطويع صوت صباح على الأغاني، نظرًا لتعويدها على الأغاني الجبلية الفلكلورية المختلفة تماما عن السياق الموسيقى المصري.

