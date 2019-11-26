قبل موقعة ليفربول ونابولي.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الفرق الإيطالية في دوري الأبطال؟

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره نابولي الإيطالي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز الثاني.



ويأمل النجم المصري محمد صلاح في مواصلة هوايته في مباراة الغد، أمام الفريق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، سواء بالتسجيل أو بالصناعة.



ويستعرض "صدى البلد" أبرز أرقام محمد صلاح ضد الفرق الإيطالية بقميص ليفربول:



محمد صلاح ضد روما



واجه محمد صلاح فريق فريقه السابق روما في مناسبتين، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة اثنين آخرين، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أنفيلد.



وفي لقاء العودة ظهر ليفربول بأداء باهت وخسر 4 - 2، ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع أي هدف، مباراة من أسوأ مباريات الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.



محمد صلاح ضد نابولي



التقى محمد صلاح بنابولي في ثلاث مباريات بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقدم ظهورا باهتا، في خسارة الريدز بهدف نظيف، في ذهاب دور المجموعات الموسم الماضي، على ملعب سان باولو.



وعلى عكس لقاء الذهاب، تألق محمد صلاح في مباراة العودة وقدم أداء مميزا، وسجل هدف المباراة الوحيد، ليقود الريدز للتأهل لدور الـ 16 بشق الأنفس.



وفي الموسم الحالي، خسر محمد صلاح مع ليفربول أمام نابولي بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات.