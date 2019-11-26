ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل موقعة ليفربول ونابولي.. ماذا قدم محمد صلاح أمام الفرق الإيطالية في دوري الأبطال؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:35 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره نابولي الإيطالي، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب المركز الثاني.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح في مواصلة هوايته في مباراة الغد، أمام الفريق الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، سواء بالتسجيل أو بالصناعة.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز أرقام محمد صلاح ضد الفرق الإيطالية بقميص ليفربول:

محمد صلاح ضد روما 

واجه محمد صلاح فريق فريقه السابق روما في مناسبتين، في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة اثنين آخرين، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أنفيلد.

وفي لقاء العودة ظهر ليفربول بأداء باهت وخسر 4 - 2، ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع أي هدف، مباراة من أسوأ مباريات الريدز تحت قيادة يورجن كلوب.

محمد صلاح ضد نابولي

التقى محمد صلاح بنابولي في ثلاث مباريات بدوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وقدم ظهورا باهتا، في خسارة الريدز بهدف نظيف، في ذهاب دور المجموعات الموسم الماضي، على ملعب سان باولو.

وعلى عكس لقاء الذهاب، تألق محمد صلاح في مباراة العودة وقدم أداء مميزا، وسجل هدف المباراة الوحيد، ليقود الريدز للتأهل لدور الـ 16 بشق الأنفس.

وفي الموسم الحالي، خسر محمد صلاح مع ليفربول أمام نابولي بهدفين دون رد، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات.
Advertisements

ترشيحاتنا

عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ .. تفاصيل

حكم أخذ المرأة معاش زوجها بعد زواجها من غيره

دعاء يحفظك من تقلبات الزمان والفتن والأحزان

سيدة تلجأ إلى حيلة غريبة للاستيلاء على أموال صديقتها المقربة.. شاهد

الشك في عدد ركعات الصلاة| تعرف على الحكم والتصرف الشرعي والعلاج

سر جلوس مجدي يعقوب بجوار السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية ببورسعيد

AdvertisementS

طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي

الأزمة تشتعل .. أول رد فعل من الكاف تجاه رفض الزمالك خوض مباراة السوبر

عقوبات مغلظة من الكاف ضد الزمالك بعد رفض خوض السوبر الأفريقي في قطر.. تعرف عليها

عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ .. تفاصيل

سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد

مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا

أخبار الرياضة ليلا.. كهربا في الأهلي.. طارق حامد خارج الزمالك..عمرو أديب: إنبي في حجري وأدور عليه

مرتضى منصور يطلق قذائفه: هنتاخد أسرى في قطر.. لن نلعب السوبر الأفريقي.. وتلقيت تهديدات بالقتل وخطف أولادي

مرتضى منصور يكشف كواليس تهديده بالقتل وخطف أبنائه وحفيده

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بعد الهزيمة من إنبي.. كريم شحاتة يكشف مخطط هروب لاعبي الزمالك من مواجهة مازيمبي

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك.. ويكشف سر رفضه الظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذهما من بيت رعب.. طفلتان تتناولان ورق حائط بسبب إهمال الأم

مفتوح الظهر.. فنانة تنافس رانيا يوسف بفستان جريء

شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟