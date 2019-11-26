موجز السوشيال ميديا: محمد رمضان يواصل التحدي.. هيدى كرم تدعم شاب فى الشارع.. #نادي_الضحك يتصدر تويتر

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:
تعليق صادم من أحد المتابعين لأسرة فيلم لص بغداد
#مرتضي_منصور يتصدر تويتر بعد خسارة الزمالك
أنا الأكثر جماهيرية.. محمد رمضان يواصل التحدي على إنستجرام
هيدى كرم تدعم أحد الشباب فى الشارع.. شاهد
#نادي_الضحك يتصدر تويتر بعد وصلات سخرية من الزمالك.. شاهد
تعليق صادم من أحد المتابعين لأسرة فيلم لص بغداد
#مرتضي_منصور يتصدر تويتر بعد خسارة الزمالك
أنا الأكثر جماهيرية.. محمد رمضان يواصل التحدي على إنستجرام
هيدى كرم تدعم أحد الشباب فى الشارع.. شاهد
#نادي_الضحك يتصدر تويتر بعد وصلات سخرية من الزمالك.. شاهد