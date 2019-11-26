أخبار الرياضة.. أزمة مباراة السوبر الإفريقي مستمرة.. ومرتضى منصور يفتح النار وطارق حامد يرد

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
هل يتم إقالة ميتشو من الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الجديد
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحكم محمد الصباحي، حكم مباراة الفريق أمس أمام إنبي، مؤكدا أنه ساهم في هزيمة الفريق، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لـ حمدي النقاز.
رسميا.. مرتضي منصور: الزمالك لن يخوض السوبر الإفريقي في قطر
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك مطالب من بعض أعضاء المجلس بخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.
الأزمة تشتعل.. أول رد فعل من الكاف تجاه رفض الزمالك خوض مباراة السوبر
تمسك الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الزمالك والترجى التونسي بقطر، رافضا حديث رئيس الزمالك اليوم برفض خوضها.
من الممكن التحفظ على لاعبي الزمالك كأسرى.. مرتضى منصور يكشف سر رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن حزنه الشديد لموقف الترجي التونسي بعد موافقته على خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر في فبراير المقبل.
مرتضى منصور: نواجه تعنتا من الكاف وسنلجأ للمحكمة الرياضية
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزماك يواجه تعنتا واضحا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي.
مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك.. ويكشف سر رفضه الظهور
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن سبب تأخر انطلاق قناة الزمالك الفضائية بسبب عدم تسجيل لاعبى الفريق الأول لبرومو الترويجى عقب خسارة إنبى أمس.
عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ.. تفاصيل
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من تركي آل شيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، مشددا أنه سيعقد جلسة مع تركي من أجل تسوية الأزمة.
مش طايق اللاعبين.. مرتضى منصور يهاجم نجوم الزمالك عقب الهزيمة أمام إنبي
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه من لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
عقوبات قوية من مرتضى منصور على لاعبى الزمالك بعد صفعة إنبي
أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
على رأسهم محمد صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2019
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين للتواجد ضمن التشكيلة المثالية في أوروبا عن عام 2019.
مرتضى منصور يكشف كواليس تهديده بالقتل وخطف أبنائه وحفيده
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة على التليفون مفادها: "أن الفيلم المزعوم كان مصورا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح معلوماتك يا مرتضى".
مرتضى منصور: ملف مباراة السوبر الإفريقي في يد الدولة المصرية
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر ولكن الملف الآن الكامل في يد الدولة المصرية وفي حال تم اتخاذ قرار آخر سنحترم رأيهم خاصة أن الزمالك جزء أصيل من الدولة المصرية.
عقوبات مغلظة من الكاف ضد الزمالك بعد رفض خوض السوبر الإفريقي في قطر.. تعرف عليها
تمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة مباراة الزمالك والترجى التونسي في قطر، رافضا حديث رئيس نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، برفضه خوض المباراة.
مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سر رفض الإعلامي خالد الغندور نجم الفريق السابق، الظهور في قناة الحدث يوم الجمعة الماضي.
ميسي يحدد موعد رحيله عن برشلونة.. ويوجه رسالة لـ نيمار
حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني، موعد رحيله عن البلوجرانا، بعد 15 عاما من تمثيل الفريق الأول.
سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة أزمة مستحقات لاعبي الفريق، خاصة عقب الهزيمة من إنبي أمس بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة لـ بطولة الدوري الممتاز.
طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي
حرص طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفاع عن نفسه، عقب اتهام مرتضى منصور رئيس النادي للاعب بالهرب من مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي بادعاء الإصابة.
هل يتم إقالة ميتشو من الزمالك؟.. مرتضى منصور يكشف الجديد
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحكم محمد الصباحي، حكم مباراة الفريق أمس أمام إنبي، مؤكدا أنه ساهم في هزيمة الفريق، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لـ حمدي النقاز.
رسميا.. مرتضي منصور: الزمالك لن يخوض السوبر الإفريقي في قطر
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك مطالب من بعض أعضاء المجلس بخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.
الأزمة تشتعل.. أول رد فعل من الكاف تجاه رفض الزمالك خوض مباراة السوبر
تمسك الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الزمالك والترجى التونسي بقطر، رافضا حديث رئيس الزمالك اليوم برفض خوضها.
من الممكن التحفظ على لاعبي الزمالك كأسرى.. مرتضى منصور يكشف سر رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن حزنه الشديد لموقف الترجي التونسي بعد موافقته على خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر في فبراير المقبل.
مرتضى منصور: نواجه تعنتا من الكاف وسنلجأ للمحكمة الرياضية
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزماك يواجه تعنتا واضحا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي.
مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك.. ويكشف سر رفضه الظهور
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن سبب تأخر انطلاق قناة الزمالك الفضائية بسبب عدم تسجيل لاعبى الفريق الأول لبرومو الترويجى عقب خسارة إنبى أمس.
عيش وملح.. جلسة جديدة بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ.. تفاصيل
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من تركي آل شيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، مشددا أنه سيعقد جلسة مع تركي من أجل تسوية الأزمة.
مش طايق اللاعبين.. مرتضى منصور يهاجم نجوم الزمالك عقب الهزيمة أمام إنبي
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه من لاعبي الفريق الأول عقب الهزيمة أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
عقوبات قوية من مرتضى منصور على لاعبى الزمالك بعد صفعة إنبي
أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمس أمام إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
على رأسهم محمد صلاح.. يويفا يعلن قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2019
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قائمة المرشحين للتواجد ضمن التشكيلة المثالية في أوروبا عن عام 2019.
مرتضى منصور يكشف كواليس تهديده بالقتل وخطف أبنائه وحفيده
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تلقيه رسالة على التليفون مفادها: "أن الفيلم المزعوم كان مصورا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح معلوماتك يا مرتضى".
مرتضى منصور: ملف مباراة السوبر الإفريقي في يد الدولة المصرية
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي قرر عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في قطر ولكن الملف الآن الكامل في يد الدولة المصرية وفي حال تم اتخاذ قرار آخر سنحترم رأيهم خاصة أن الزمالك جزء أصيل من الدولة المصرية.
عقوبات مغلظة من الكاف ضد الزمالك بعد رفض خوض السوبر الإفريقي في قطر.. تعرف عليها
تمسك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة مباراة الزمالك والترجى التونسي في قطر، رافضا حديث رئيس نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، برفضه خوض المباراة.
مرتضى منصور يكشف سر رفض خالد الغندور الظهور إعلاميا
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سر رفض الإعلامي خالد الغندور نجم الفريق السابق، الظهور في قناة الحدث يوم الجمعة الماضي.
ميسي يحدد موعد رحيله عن برشلونة.. ويوجه رسالة لـ نيمار
حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة الإسباني، موعد رحيله عن البلوجرانا، بعد 15 عاما من تمثيل الفريق الأول.
سنعاقب كل متمارض.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة أزمة مستحقات لاعبي الفريق، خاصة عقب الهزيمة من إنبي أمس بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة لـ بطولة الدوري الممتاز.
طارق حامد يرد على رئيس الزمالك بشأن الهروب من مواجهة إنبي
حرص طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الدفاع عن نفسه، عقب اتهام مرتضى منصور رئيس النادي للاعب بالهرب من مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي بادعاء الإصابة.