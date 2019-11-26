انقلاب سيارة نقل بأرض زراعية في الدقهلية وإصابة شخص

أصيب اليوم الثلاثاء شخص بكسور وكدمات إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصندوق في أرض زراعية أمام قرية الروضة التابعة لمركز طلخا على طريق رافد جمصة إثر انحرافها عن الطريق.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بسقوط سيارة نصف نقل بصندوق بأحد الأراضى الزراعية على طريق رافد جمصة أمام قرية الروضة التابعة لمركز طلخا .



وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن السيارة تحمل رقم تحمل "رقم ق ط و 9183".



وبالفحص تبين إصابة مرافق السائق باشتباه كسر في الضلوع ويدعى محمد صلاح النمكي، 23 عاما وتم نقله عن طريق الاسعاف الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وبسؤال سائق السيارة ويدعى سامح أحمد شكري، تبين أن عجلة القيادة اختلت من يده ما أدى إلى سقوط السيارة في منخفض بالأرض الزراعية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات واخطرت الأجهزة التنفيذية التي توجهت بقيادة وائل وجدي عليوة، نائب رئيس مجلس المدينة، تحت إشراف محمد أمين، رئيس المجلس وجرى رفع السيارة وإعادة فتح الطريق وتشكيل لجنة لتقدير حجم الخسائر، وتم التحفظ عليها بمعرفة النيابة.