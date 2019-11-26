نصب على صاحب شركة فى 11.7 مليون جنيه.. محضر ضد المقاول الهارب محمد علي

حرر المحامى سمير صبري محضرا ضد المقاول الهارب محمد علي.



وجاء المحضر لقيام المقاول الهارب بالنصب على موكله إبراهيم سيد إبراهيم مالك إحدى شركات الديكور وإسناد عقدين من الباطن له لإنشاء مشروعين خاصين بهيئة الإسعاف ومدينة زويل بقيمة ١١،٧ مليون جنيه إلا أنه لم يدفع أي مبالغ لموكله.



وحمل المحضر رقم ١٠٦٠٢ / جنح قسم التجمع الخامس.