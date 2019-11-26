قلة الوعي المتهم الأول.. أمراض خطيرة تنتشر بين النساء في الريف

في اليوم العالمي للرجل.. كل ما يمكنك معرفته عنهم.. فيتامينات تحتاجها أجسامهم ونصائح للحفاظ على صحتهم.. وأمراض أكثر عرضة لها من النساء.. وطرق لكي تدللي زوجك