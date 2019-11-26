قلة الوعي المتهم الأول.. أمراض خطيرة تنتشر بين النساء في الريف

يقل الوعي لدى السيدات في منطقة الأرياف، حيث نجد إنهن يشعرن بالخجل في التحدث عن إصابتهم ببعض الأمراض، وأيضا تقل توعيتهن ببعض الأمراض الأخرى، بالإضافة إلى نقص المواد الطبية التي تجعلهم أسرع في علاج الأمراض، أو حتى في اكتشافها والوقاية منها في مرحلة مبكرة
ويمكن للنساء في منطقة الريف أن يكن أكثر عرضة لبعض الأمراض، وذلك لأنهن لا يملكن الوعي بهذه الأمراض، أو حتى بأعراضها المبكرة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من الوعي بين أهالي الريف، ومعرفتهم بكيفية الوقاية من هذه الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم عند الإصابة.
وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر الأمراض عرضة للنساء في منطقة الأرياف، ومنها:
1- الانيما:
يؤدي انتشار سوء التغذية في تناول البروتينات بين النساء، وقد أظهرت الدراسات المختلفة أن الأم والجنين في منطقة الريف يتأثران بنقص التغذية والأنيميا أثناء فترة الحمل، حيث إن النساء في الريف تقتصر معظم اغذيتهم على الخضراوات ، و الحبوب ، و النشويات ، والأجبان الخالية من الدسم ، و بعض البقول التي يتم تناولها بشكل يومي.
1- أمراض الكبد:
وتتعرض النساء في منطقة الريف لأمراض الكبد، وذلك لأنهم لا يتناولون مياة صالحة للشرب، ولا عامل مع الترع والمصارف بشكل مباشر مما يجعلهم أكثر عرضة للبلهارسيا، والتي تؤدي إلى الإصابة بـ التهاب الكبد الوبائى.
3- حمى التيفودية:
ويمكن أن يزيد نسبة الإصابة بين النساء في الريف بمرض حمى التيفودية، وذلك بسبب التعامل المباشر مع الحيوانات الناقلة للأمراض، والتي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الطعام الملوث ببكتيريا "السالمونيلا "الموجودة في الفضلات.
4- الكوليرا والدوسنتاريا:
وبالنسبة لمرض الكوليرا والدوسنتاريا يمكن ان تكون اكثر عرضة بالنسبة لنساء الريف، وذلك لأنها تنقل بكثرة بسبب انتشار حشرات الذباب، والصراصير.
5- الربو وسرطان الرئة:
ويمكن ان يكون النساء في الريف أكثر عرضة لمرض الربو، وذلك بسبب حرق قش الأرز، وانتشار الدخان في الجو، وهو ما يجعلهم اكثر عرضة لهذا المرض الخطير، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان الرئة.
وهناك العديد من الأمراض الأخرى التي تصيب النساء في الريف ، وتكون أكثر شيوعا بينهم عن النساء في المدن، حيث إن هذه الأمراض تصبح أكثر ضراوة في الريف، حيث تمنعهم ظروفهم المعيشية الصعبة عن مقاومة التلوث أو الأضرار الناجمة عنه .
ويجب تثقيف المرأة الريفية بالأمراض الخاصة بالنساء، وأعراضها والوقاية منها، وكذلك الأمراض التي تصيب الأم بعد الولادة والأمراض التي قد تصيب الأطفال وأعراضها والوقاية منها، وكذلك تدريب النساء في الريف على التمريض في المنزل للعناية بأفراد الأسرة.
ويمكن للنساء في منطقة الريف أن يكن أكثر عرضة لبعض الأمراض، وذلك لأنهن لا يملكن الوعي بهذه الأمراض، أو حتى بأعراضها المبكرة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من الوعي بين أهالي الريف، ومعرفتهم بكيفية الوقاية من هذه الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم عند الإصابة.
وفيما يلي سنقوم بذكر أكثر الأمراض عرضة للنساء في منطقة الأرياف، ومنها:
1- الانيما:
يؤدي انتشار سوء التغذية في تناول البروتينات بين النساء، وقد أظهرت الدراسات المختلفة أن الأم والجنين في منطقة الريف يتأثران بنقص التغذية والأنيميا أثناء فترة الحمل، حيث إن النساء في الريف تقتصر معظم اغذيتهم على الخضراوات ، و الحبوب ، و النشويات ، والأجبان الخالية من الدسم ، و بعض البقول التي يتم تناولها بشكل يومي.
1- أمراض الكبد:
وتتعرض النساء في منطقة الريف لأمراض الكبد، وذلك لأنهم لا يتناولون مياة صالحة للشرب، ولا عامل مع الترع والمصارف بشكل مباشر مما يجعلهم أكثر عرضة للبلهارسيا، والتي تؤدي إلى الإصابة بـ التهاب الكبد الوبائى.
3- حمى التيفودية:
ويمكن أن يزيد نسبة الإصابة بين النساء في الريف بمرض حمى التيفودية، وذلك بسبب التعامل المباشر مع الحيوانات الناقلة للأمراض، والتي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الطعام الملوث ببكتيريا "السالمونيلا "الموجودة في الفضلات.
4- الكوليرا والدوسنتاريا:
وبالنسبة لمرض الكوليرا والدوسنتاريا يمكن ان تكون اكثر عرضة بالنسبة لنساء الريف، وذلك لأنها تنقل بكثرة بسبب انتشار حشرات الذباب، والصراصير.
5- الربو وسرطان الرئة:
ويمكن ان يكون النساء في الريف أكثر عرضة لمرض الربو، وذلك بسبب حرق قش الأرز، وانتشار الدخان في الجو، وهو ما يجعلهم اكثر عرضة لهذا المرض الخطير، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان الرئة.
وهناك العديد من الأمراض الأخرى التي تصيب النساء في الريف ، وتكون أكثر شيوعا بينهم عن النساء في المدن، حيث إن هذه الأمراض تصبح أكثر ضراوة في الريف، حيث تمنعهم ظروفهم المعيشية الصعبة عن مقاومة التلوث أو الأضرار الناجمة عنه .
ويجب تثقيف المرأة الريفية بالأمراض الخاصة بالنساء، وأعراضها والوقاية منها، وكذلك الأمراض التي تصيب الأم بعد الولادة والأمراض التي قد تصيب الأطفال وأعراضها والوقاية منها، وكذلك تدريب النساء في الريف على التمريض في المنزل للعناية بأفراد الأسرة.