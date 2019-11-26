للحفاظ على الشكل الحضاري.. تطوير ميدان عبد الحليم محمود في السويس

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ أعمال تطوير ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزراير بحي الاربعين .



وذلك في اطار تنفيذ خطة تطويرالمنطقة وربطها بشارع النيل وطريق صلاح نسيم والمحروسة ومنطقة الملاحة بحي السويس .



واكد المحافظ علي رئيس حي الأربعين متابعة الأعمال والاستمرار في رفع التعديات والاشغالات وناتج الحفر بالتنسيق مع الشركة المنفذة والجهات الاخري .



وفي الجولة كلف صقر الشركة المنفذة والشعبة الهندسية وحي الاربعين باعمال توسعة مدخل شارع النيل المتفرع من ميدان عبد الحليم محمود بمنطقة الزرايروالتنسيق مع شركة التعاون للبترول لتوسعة مدخل أحد مباني الشركة بشارع النيل لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة .



واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة الاعمال الفنية للوحة الجدارية بسور استاد السويس الرياضي علي الكورنيش الجديد والتي ينفذها طلبة كلية التربية قسم التربية الفنية بجامعة السويس والتي تجسد صور ابطال منظمة سيناء العربية الفدائية والمقاومة الشعبية بالسويس .



رافق المحافظ في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين والدكتور محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أحمد الحمادي رئيس الأدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالسويس والعميد محمد رشاد مدير المرور والدكتورعبد المنعم سالم مدير ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة وامل ابراهيم القائم باعمال رئيس حي السويس وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي الاربعين وغريب محمد مساعد رئيس حي السويس ومحمد فتحي مدير الطوارئ والتدخل السريع بجهاز النظافة والمهندس محمد امام مدير الادارات الهندسية بحي الاربعين والشركات المنفذة لاعمال التطوير .