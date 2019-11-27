احتجاجات إيران الأخيرة ثورة مع وقف التنفيذ.. النظام استخدم فيها قمعًا غير مسبوق.. قتل المئات واعتقل الآلاف.. والباسيج والإنترنت أقوى أسباب توقفها

لماذا أشعلت المصاعب الاقتصادية أخيرًا الاحتجاجات الإيرانية؟

مظاهرات إيران على ارتفاع أسعار الوقود.. قطع الإنترنت.. ومائة قتيل.. واعتقال الآلاف

على المتظاهرين اللجوء إلى الوسائل التقليدية والتنسيق إذا أرادو النجاح

احتجاجات الإيرانيين لم تصل لمستوى ثورة 1979

النظام استخدم البلطجية لتهديد المتظاهرين





خلال الاحتجاجات الإيرانية التي مثلت بداية ثورة قوية ضد النظام الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين، أضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات التالفة، وأغلقوا الطرقات، وواجهوا قوات الأمن، وأحرقوا صور المرشد علي خامنئي، ولم يتوقفوا عند حد الاحتجاج على رفع أسعار البنزين، بل وصل بهم الأمر إلى المطالبة برحيل نظام المرشد ومحاسبة الفسدة.





إلا أن عاملين مهمين أثرا على قوة هذا الحراك الشعبي الكبير، وهما قطع الإنترنت مع وجود صحافة موالية للنظام، وانتشار قوات الحرس الباسيج بنحو 500 ألف عنصر، وفق ما رأت شبكة فوكس الأمريكية في تقريرٍ لها.





ومع عودة الإنترنت ببطء عبر إيران، بدأت أشرطة الفيديو الخاصة بالاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في الظهور والتدوال على الانترنت، وفي الأيام التي تلت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر ، خرج الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع لإظهار عدم رضاهم عن القرار، لكن آلة القتل عملت ضدهم، فسسقط الآلاف مابين مصابين وقتلى.





وبحسب فوكس، كان للزيادة بنسبة 50 في المائة في أسعار الوقود، والتي كانت مدعومة تاريخيا بشكل كبير ، جاءت دون سابق إنذار.





و بعد يومين من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن البلاد تواجه عجزًا يصل إلى حوالي ثلثي الميزانية السنوية البالغة 45 مليار دولار، بث التلفزيون الحكومي الإيراني قراره بزيادة أسعار الوقود لنحو 60 مليون إيراني.





وقالت سوزان مالوني ، الخبيرة الإيرانية في معهد بروكينجز بمعهد واشنطن "من الصعب تحديد سبب قيام النظام الإيراني بما فعله في هذا الوقت. ليس هناك عذر للقيام بهذه السياسة بهذه الطريقة . هذا الإعلان غير عادي لأنه كان مفاجئًا جدًا ؛ جاء ذلك دون سابق إنذار أو بخطط لاعدادا الجمهور".





وأرجعت مالوني قرار الحكومة الإيرانية بالرفع لأسعار الوقود مفاجأة، بسبب وقوعها تحت ضغط متزايد يعود قسم كبير منه إلى سياسة إدارة ترامب أو المسماة "الضغط الأقصى".





وخلال المظاهرات ، رفضت إيران تصريحات مسؤولي واشنطن بدعم المحتجين ووصوفها بـــالــ"منافقة" بسبب تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني الذي أدى إلى هذه الأزمة.





قال رضا خاشت ، وهو مراسل ومحرر لموقع "فرونت بيج نيوز" الإيراني ، إن الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الإيراني يشعل غضبه في الداخل والخارج.





أضاف خاشت "الإحباط واسع الانتشار الآن. تحتاج الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لاستعادة ثقة الناس. ولكن سيكون من الصعب جدا ذلك، لأن القرارات التي اتخذتها الحكومة خاطئة في الوقت تمامًا، لان الناس يكافحون بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية ، ولا يستطيعون حاليًا تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية".





ووفقًا لفوكس نيوز، فقد شهدت ايران بحوالي 70 بالمائة من المحافظات، وخلافا لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 واضطرابات نهاية عام 2017 إلى 2018، فقد قوبلت هذه الاحتجاجات بمستويات جديدة غير مسبوقة من القمع والعنف من قبل النظام، وهو ما يجعلها الأكثر عنفًا منذ عقود.





و ذكرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا وأُلقي القبض على حوالي 1000 شخص في اشتباكات مع قوات النظام في 19 نوفمب، مع تقارير لاحقة تشير إلى أن عدد القتلى أكثر من الموثق بكثير، متسقة بذلك مع تقارير منظمة العفود الدولية التي قالت بالأمر نفسه، وما ذكرته منظمات حقوقية أخرى قالت إن أعداد القتلى أكثر من 300.





ولكن أحد أكثر الاختلافات التي حدت من قوة المظاهرات هو إغلاق الإنترنت، وهو ما وصفته سينا ​​توسي ، المحللة البارزة في المجلس القومي الأمريكي الإيراني، بأن الصمت الإيراني على الإنترنت أوقف قطار الاحتجاجات مؤقتًا.





وهو ما يقول إن إيران ستتوسع في وقف الإنترنت حال تجدد المظاهرات، وهو ما يجعل المتظاهرين على طريق حل منفرد، بالعودة الى الوسائل التقليدية القديمة.





لكن وفق كلام المحللين مالوني وخاشت وتوسي، فإنه على الرغم من أن أعداد المتظاهرين بالشوارع كان كبيرا بأكثر من كل ماسبق خلال السنوات الماضية، إلا ان الاحتجاجات لم تكن بحجم مظاهرات ايران الجماهيرية التي هزت الشاه من عرشه في عام 1979.



