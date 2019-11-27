ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

احتجاجات إيران الأخيرة ثورة مع وقف التنفيذ.. النظام استخدم فيها قمعًا غير مسبوق.. قتل المئات واعتقل الآلاف.. والباسيج والإنترنت أقوى أسباب توقفها

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
Advertisements
محمد علي
لماذا أشعلت المصاعب الاقتصادية أخيرًا الاحتجاجات الإيرانية؟
  • مظاهرات إيران على ارتفاع أسعار الوقود.. قطع الإنترنت.. ومائة قتيل.. واعتقال الآلاف
  • على المتظاهرين اللجوء إلى الوسائل التقليدية والتنسيق إذا أرادو النجاح
  • احتجاجات الإيرانيين لم تصل لمستوى ثورة 1979
  • النظام استخدم البلطجية لتهديد المتظاهرين

خلال الاحتجاجات الإيرانية التي مثلت بداية ثورة قوية ضد النظام الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين، أضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات التالفة، وأغلقوا الطرقات، وواجهوا قوات الأمن، وأحرقوا صور المرشد علي خامنئي، ولم يتوقفوا عند حد الاحتجاج على رفع أسعار البنزين، بل وصل بهم الأمر إلى المطالبة برحيل نظام المرشد ومحاسبة الفسدة. 

إلا أن عاملين مهمين أثرا على قوة هذا الحراك الشعبي الكبير، وهما قطع الإنترنت مع وجود صحافة موالية للنظام، وانتشار قوات الحرس الباسيج بنحو 500 ألف عنصر، وفق ما رأت شبكة فوكس الأمريكية في تقريرٍ لها. 

ومع عودة الإنترنت ببطء عبر إيران، بدأت أشرطة الفيديو الخاصة بالاشتباكات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في الظهور والتدوال على الانترنت، وفي الأيام التي تلت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر ، خرج الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع لإظهار عدم رضاهم عن القرار، لكن آلة القتل عملت ضدهم، فسسقط الآلاف مابين مصابين وقتلى.

وبحسب فوكس، كان للزيادة بنسبة 50 في المائة في أسعار الوقود، والتي كانت مدعومة تاريخيا بشكل كبير ، جاءت دون سابق إنذار.

و بعد يومين من إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن البلاد تواجه عجزًا يصل إلى حوالي ثلثي الميزانية السنوية البالغة 45 مليار دولار، بث التلفزيون الحكومي الإيراني قراره بزيادة أسعار الوقود لنحو 60 مليون إيراني.

وقالت سوزان مالوني ، الخبيرة الإيرانية في معهد بروكينجز بمعهد واشنطن "من الصعب تحديد سبب قيام النظام الإيراني بما فعله في هذا الوقت. ليس هناك عذر للقيام بهذه السياسة بهذه الطريقة . هذا الإعلان غير عادي لأنه كان مفاجئًا جدًا ؛ جاء ذلك دون سابق إنذار أو بخطط لاعدادا الجمهور".

وأرجعت مالوني قرار الحكومة الإيرانية بالرفع لأسعار الوقود مفاجأة، بسبب وقوعها تحت ضغط متزايد يعود قسم كبير منه إلى سياسة إدارة ترامب أو المسماة "الضغط الأقصى".

وخلال المظاهرات ، رفضت إيران تصريحات مسؤولي واشنطن بدعم المحتجين ووصوفها بـــالــ"منافقة" بسبب تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني الذي أدى إلى هذه الأزمة.

قال رضا خاشت ، وهو مراسل ومحرر لموقع "فرونت بيج نيوز" الإيراني ، إن الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الإيراني يشعل غضبه في الداخل والخارج.

أضاف خاشت "الإحباط واسع الانتشار الآن. تحتاج الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لاستعادة ثقة الناس. ولكن سيكون من الصعب جدا ذلك، لأن القرارات التي اتخذتها الحكومة خاطئة في الوقت تمامًا، لان الناس يكافحون بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية ، ولا يستطيعون حاليًا تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية".

ووفقًا لفوكس نيوز، فقد شهدت ايران بحوالي 70 بالمائة من المحافظات، وخلافا لاحتجاجات الحركة الخضراء عام 2009 واضطرابات نهاية عام 2017 إلى 2018، فقد قوبلت هذه الاحتجاجات بمستويات جديدة غير مسبوقة من القمع والعنف من قبل النظام، وهو ما يجعلها الأكثر عنفًا منذ عقود.

و ذكرت هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا وأُلقي القبض على حوالي 1000 شخص في اشتباكات مع قوات النظام في 19 نوفمب، مع تقارير لاحقة تشير إلى أن عدد القتلى أكثر من الموثق بكثير، متسقة بذلك مع تقارير منظمة العفود الدولية التي قالت بالأمر نفسه، وما ذكرته منظمات حقوقية أخرى قالت إن أعداد القتلى أكثر من 300. 

ولكن أحد أكثر الاختلافات التي حدت من قوة المظاهرات هو إغلاق الإنترنت، وهو ما وصفته سينا ​​توسي ، المحللة البارزة في المجلس القومي الأمريكي الإيراني، بأن الصمت الإيراني على الإنترنت أوقف قطار الاحتجاجات مؤقتًا. 

وهو ما يقول إن إيران ستتوسع في وقف الإنترنت حال تجدد المظاهرات، وهو ما يجعل المتظاهرين على طريق حل منفرد، بالعودة الى الوسائل التقليدية القديمة.

لكن وفق كلام المحللين مالوني وخاشت وتوسي، فإنه على الرغم من أن أعداد المتظاهرين بالشوارع كان كبيرا بأكثر من كل ماسبق خلال السنوات الماضية، إلا ان الاحتجاجات لم تكن بحجم مظاهرات ايران الجماهيرية التي هزت الشاه من عرشه في عام 1979.

قال خاشت إن التقارير التي أشارت إلى أن "البلطجية" و "المخربين" يحرقون المباني ويحرضون على العنف أبقت الكثير من الإيرانيين المسالمين في منازلهم، وهو مايشير إلى السلطات أطلقت البلطجية لترويع الكثيرون الذين أحجموا عن النزول، فهم قد سئموا من الطبقة الحاكمة، ولكن ليس بما يكفي للمخاطرة بكل شيء وفقدان حياتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وصفه المحتجين بالبلطجية.. خامنئي في مأزق كبير مع توسع الاحتجاجات.. مظاهرات الإيرانيين على غلاء البنزين بدأت سلمية وتحولت للعنف بعد سقوط قتلى

هل تخسر إيران نفوذها بالشرق الأوسط.. وهل يمكن أن تؤدي الانتفاضات في العراق ولبنان إلى إنهاء الفوضى بالمنطقة بعد 40 عامًا

هل اقترب سقوط حكم المرشد؟ .. احتجاجات العراق ولبنان تتصاعد ضد الملالي .. والبنزين يشعل غضب 100 مدينة إيرانية

ليخبروا العالم بما يجري.. كاتب إسرائيلى يطالب تل أبيب بإمداد متظاهرى إيران بالإنترنت

احتجاجات إيران في يومها السادس.. غضب عارم في أكثر 100 مدينة .. ومخاوف من مجازر كبرى مع تقدم الحشود الأمنية وانقطاع الإنترنت

بعد حجب الإنترنت.. ترامب يفتح النار على إيران

ترشيحاتنا

بمعاونة رجل أعمال خليجي.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري

إطلاق نار في مدرسة بـ واشنطن

فستان ولا روب .. هبة مجدى تتألق بإطلالة ملائكية بالتاج

وجدوه في ثلاجة.. العثور على ناشط عراقي مجمدًا بعد 8 ساعات من اختطافه

سجود التلاوة .. الإفتاء توضح الأحكام والضوابط الشرعية

في أقل من 10 دقائق.. 3 طرق للتغلب على الأفكار السلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تحبس الأنفاس.. سيارة تقتحم أحد المحلات في الكويت

وجدوه في ثلاجة.. العثور على ناشط عراقي مجمدًا بعد 8 ساعات من اختطافه

بعد ثراء فاحش.. فنانة شهيرة تعلن إفلاسها وتبيع الملابس عبر الإنترنت