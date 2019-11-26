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تعليم

جامعة سوهاج تمنح 3500 جنيه لكل طالب يمحو أمية 10 مواطنين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:08 م
جامعة سوهاج تمنح
جامعة سوهاج تمنح 3500 جنيه لكل طالب يمحو أمية 10 مواطنين
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خالد رياض
وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع الدكتور عاشور أحمد عامري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ممثلا عن الهيئة، بهدف محو أمية مليون مواطن داخل المحافظة من الفئة العمرية 16 سنة فأكثر.

وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية الدكتور وليد حويله مدير عام التدريب بالهيئة، ومحمد الدالي مدير فرع الهيئة بسوهاجد والدكتور عماد صموائيل وكيل كلية التربية.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الاتفاقية جاءت تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء نهائيًا على الأمية بمصر، لذلك فالجامعة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم للهيئة في سبيل نجاح جميع بنود "البروتوكول" والقضاء على الأمية نهائيًا بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن هذا العمل يعد من الأعمال الوطنية ويجب أن يكون للجامعة دور بارز فيه، مناشدًا جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب ببذل كافة الجهود الممكنة في سبيل تحقيق ذلك.

وأضاف عزيز أنه سيتم تعميم قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن على جميع الكليات بتفعيل "البروتوكول" وإلزام كل طالب بمحو أمية 8 طلاب كحد أدنى كشرط للحصول على شهادة التخرج، موضحًا أن الطالب المشارك في المشروع سيحصل على مبلغ 250 جنيه من الهيئة العامة لتعليم الكبار و100 جنيه من الجامعة كحافز شخصي نظير كل مواطن يمحو أميته، إلى جانب الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية، والسكن في المدينة الجامعية بالمجان، بالإضافة إلى منح اي طالب بالجامعة يستطيع محو أمية 10 مواطنين فأكثر بسوهاج مبلغ 3500 جنيه كحافز مادي، وكشرط رئيسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بدءََ من هذا العام لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بجميع الكليات النظرية.

ومن جانبه قال الدكتور عاشور أحمد العامري، أن محافظة سوهاج بها مليون مواطن لا يجيدون القراءة ولا الكتابة وتم عمل قاعدة بيانات مفصلة لسهولة الوصول إليهم، مشيرًا إلى أن نسبة الأمين من الذكور بلغة 34% بينما بلغت نسبة الإناث 66% من إجمالي العدد، موجهًا شكر لرئيس الجامعة لإنشائه مقر للهيئة بالجامعة والتعاون الملموس والصادق من جميع القيادات الأكاديمية لإنجاح المشروع والقضاء على الأمية بمصر نهائيًا.

وذكر العامري أنه سيتم عقد مؤتمر بين الجامعات المصرية والهيئة العامة لتعليم الكبار بحضور وزير التعليم العالي لعرض الخبرات والتركيز على النماذج المضيئة والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تعيق المشروع والعمل على حلها.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الهيئة وكلية التربية بالجامعة لتدريب الطلاب المشاركين في المشروع والتعرف على أساليب الهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال أقسامها المتخصصة.
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