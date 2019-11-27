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برلمان

برلماني يطالب بالتحول للدعم النقدي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال عضو البرلمان: "من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد طلب من البرلمان، خلال أحد اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية، بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.
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