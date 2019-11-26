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أخبار البلد

لجنة التنسيق بين الأزهر ومؤسسات الدولة تضع خطة نهائية للقضايا التي سيتم مناقشتها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:04 م
لجنة التنسيق بين
لجنة التنسيق بين الأزهر ومؤسسات الدولة
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محمد شحتة
ناقشت اللجنة التنفيذية للتنسيق بين الأزهر بقطاعاته المختلفة وبين مؤسسات الدولة في عقد لقاءات جماهيرية لطرح مجموعة من القضايا الفكرية والمجتمعية المهمة التي تمس واقع الناس بمختلف فئاتهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتعاون المثمر في جانب التوعية المجتمعية مع كل الوزرات والمؤسسات في الدولة.

واستعرض لقاء اليوم الذي عقد برئاسة د.نظير عياد – أمين عام مجمع البحوث، وبحضور ممثلي قطاعات الأزهر من مكتب فضيلة الإمام الأكبر ومكتب وكيل الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ومرصد الفتوى الإلكترونية وأكاديمية الأزهر بالإضافة إلى بيت العائلة المصرية، مجموعة القضايا المقترح طرحها خلال فعاليات تلك اللقاءات الجماهيرية.

كما أوصى اللقاء بعقد ورشة تعمل تجمع الأزهر الشريف والكنيسة وبيت العائلة المصرية بممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة لمناقشة محاور العمل في هذا الشأن والوقوف على القضايا النهائية التي سيتم طرحها في اللقاءات الجماهيرية، فضلا عن التعاون المشترك في تحقيق نتائج إيجابية لتلك اللقاءات.
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