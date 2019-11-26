6 منشآت تحتضن منافسات الدورة الرياضية الخامسة لـ عربية السيدات 2020

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن جاهزية 6 منشآت رياضية متوزعة على مختلف أنحاء الإمارة لاستضافة منافسات الدورة الخامسة من الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة خلال الفترة من 2-12 فبراير المقبل 2020، على صعيد تسع ألعاب رئيسية فيما تحتضن 7 صالات رياضية أخرى تدريبات وتحضيرات الفرق المشاركة.



جاء ذلك عقب زيارة تفقدية قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة لمواقع المنشآت، حيث تم الاطلاع من خلالها على جاهزية الصالات واشتمالها على أعلى المواصفات والمعايير الخاصة لاستضافة الألعاب، إذ ضمّ الوفد كلّا من سعادة سعد السفياني، الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والدكتور باسل الشاعر، مستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعضو ومقرر لجنة الإشراف و المتابعة، وكلّ من نبيل عاشور، رئيس لجنة المتابعة الفنية للدورة العربية، وأيوب لشكري، نائب رئيس لجنة المتابعة الفنية، وعدد من ممثلي الاتحادات العربية والوطنية للألعاب المعتمدة في الدورة.



وكان في استقبال الوفد الزائر اللواء سالم عبيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الذي ثمّن الدور الكبير الذي تلعبه إمارة الشارقة من خلال استضافتها للعديد من الأحداث الرياضية المرموقة، وأهميتها في الارتقاء بواقع الرياضة النسائية الإماراتية والعربية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واللجنة المنظمة العليا للدورة في إنجاح الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة.



وستكون الصالة الرياضية وصالة الرماية، المتواجدة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مسرحًا لأبرز ألعاب الدورة حيث ستشهد منافسات وتدريبات ألعاب: كرة السلة، وكرة الطائرة، والرماية (البندقية والمسدس 10 متر)، فيما يحتضن نادي الشارقة الرياضي– فرع سمنان منافسات وتدريبات كرة السلة، بينما يستضيف فرع النادي في منطقة الحزانة منافسات وتدريبات الكاراتيه وكرة الطاولة والمبارزة.



وتشهد صالة نادي الذيد الرياضي الثقافي منافسات وتدريبات الرماية (مسابقة المسدس 25 متر)، فيما يستضيف نادي الثقة للمعاقين منافسات وتدريبات ألعاب القوى والقوس والسهم، بينما يحتضن نادي الشارقة للفروسية والسباق منافسات الفروسية وقفز الحواجز.



وتستضيف صالة سجايا فتيات الشارقة تدريبات كرة السلة، وكرة الطائرة، وصالة مركز الطفل (الجزات) تدريبات المبارزة، بينما تستقبل صالة ناشئة واسط (الشارقة) تدريبات كرة السلة والطائرة، وكلّ من جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة تدريبات كرة السلة والطائرة، ومركز شباب الشارقة تدريبات المبارزة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تدريبات الكاراتيه.



وحول هذا الإعلان قالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "نستعد لاستقبال الأشقاء العرب على أرض الشارقة بكل حفاوة في هذا العرس الرياضي الذي نعتزّ به، ونمضي من خلاله في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وها نحن قد انتهينا من التجهيزات الخاصة بالمنشآت التي تستضيف على ميادينها منافسات الدورة وتقديم مستويات رياضية تليق بواقع رياضة المرأة العربية وترتقي بها".



وتابعت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رئيسة اللجنة التنفيذية للدورة: "تأكدنا خلال الزيارة من كافة التجهيزات الخاصة بالصالات والمرافق الرياضية في المؤسسات والأندية المحتضنة للحدث سواء على صعيد اشتمالها على أعلى المواصفات والمعايير الخاصة بكل لعبة على صعيد المعدات، أو الآلات، والأجهزة الرياضية، والبنية التحتية المتكاملة، أو مستلزمات الطواقم التحكيمية الذكية ذات المعايير الدولية، وغيرها، لنؤكد من خلالها على استعدادات المرافق لاستقبال الحدث، ونأمل أن نشهد منافسات رياضية تعكس الواقع الرياضي المتقدم الذي تعيشه المرأة العربية".



يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حاليًا على الاستعداد لتنظيم نسختها الرابعة في فبراير المقبل.

