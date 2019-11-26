عاش في جلباب أبيه.. حكاية أستاذ جامعي أكمل مسيرة والده في صناعة الفخار.. فيديو

قال الدكتور هاني هلال، إن مهنه الفخار من المهن العريقه في مصر، لافتًا إلى أنه بالرغم من حصوله على درجة الدكتوراه فى مجال الإعلام وثقافة الطفل من جامعة عين شمس لم يتهاون في تعلم مهنة صناعة الفخار ورثًا عن أبيه وجده.



وأشار هاني هلال في حوراه لبرنامج "السفيره العزيزه" علي فضائيه "DMC"، أن والدته هي من تساعده حتى الآن في صناعة الفخار بأشكاله، موضحا أن سعرها ليس مرتفع فسعر حوالي 2000 قوله لا يتعدي بالجملة 1000 جنيه.



وأوضح أن الأعمال اليدويه خاصة بين الجيل الحالي لا تلقى إقبالا واسعا من الشباب، مؤكدًا أن جميع الشباب يبحثون عن وظائف مكتبية مريحة ومهملين بذلك الكثير من الحرف اليدوية.



وأضاف هلال، أنه يطمح العمل في جامعة حكومية، حيث عمل لمدة سنتين في جامعة خاصة، لينقل خبرته لجميع فئات الطلاب، كما استعرض الجوائز التي حصل عليها في بعض المدارس نظير تعليمه الحرفة لطلاب المدراس، مطالبا الشباب بالتوقف عن ترديد مقوله "مفيش شغل " والتركيز على بعض المهن التي أصبحت مهمشة.







