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تعليم

والدة الطفل المتميز في الرياضيات: درس في المدرسة الصيفية لكلية العلوم وتم تكريمه بتفوقه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:11 م
والدة الطفل المتميز
والدة الطفل المتميز في الرياضيات: درس في المدرسة الصيفية لكل
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ياسمين سامي
شكرت الأستاذة راندا فرغلي والدة الطفل عمرو عزت المتميز في الرياضيات، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على استجابته السريعة لرعاية الطفل، وقالت إن الطفل درس في المدرسة الصيفية لكلية العلوم التي ترعاها الجامعة وتم تكريمه في نهاية التدريب لتفوقه ومنحه شهادة وجائزة.

وأضافت، أن الطفل درس خلال عامين بقسم الرياضيات بكلية العلوم، منذ كان في الصف الرابع الابتدائي، ومازال يدرس بالكلية مع الأساتذة المتخصصين، موضحة أن الطفل أنهى دراسة مواد الرياضيات للفرقة الأولى والثانية بالجامعة، ويدرس بالفرقة الثالثة مع طلاب كلية العلوم. مشيرة إلى أن والد الطفل هو السبب في حب الطفل في الرياضيات حيث إنه مدرس رياضيات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل صباح اليوم، بمكتبه، أسرة الطفل عمرو عزت أحمد، المتميز في الرياضيات، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي بمدرسة سمير فهمي التجريبية بالتجمع الثالث، لتشكيل لجنة لقياس قدراته بشكل علمي دقيق.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الطالب المتميز في الرياضيات تم اختباره من لجنة متخصصة من أساتذة بقسم الرياضيات بكلية العلوم، وقسم الرياضيات بكلية الهندسة، لقياس قدراته ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته ورعايته رعاية كاملة، وتبين اجتيازه للمستوى الثاني الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.

كما قرر الدكتور محمد الخشت، تشكيل وحدة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمتميزين سواء من طلاب المدارس أو الجامعات، اضافة إلى الإهتمام بالأيتام وعمل برامج خاصة تتفق مع قدرات الطلاب الموهوبين في كل التخصصات، وتوفير البيئة العلمية المتميزة، وتقديم النوابغ المؤهلين في كل المجالات للمجتمع.
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