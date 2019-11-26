إكسبولينك يواصل انعقاده لليوم الثاني على التوالي برعاية "الصناعة"

واصل معرض HOTELIER SUMMIT Egypt 2019 الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، انعقاده لليوم الثاني بمشاركة 4 مجالس تصديرية وبرعاية بنك تنمية الصادرات.



وشهد المعرض المقام حاليا بالقاهرة الجديدة من 25 إلي 26 نوفمبر الجاري لقاءات ثنائية B2B بين العارضين و300 مشترٍ دولي ومحلي يمثلون 200 منشآت سياحية تحت الانشاءات بجانب شركات الاستثمار العقاري في مصر وافريقيا ودول الخليج العربي.



وصرح المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، أنه تم عقد لقاءات ثنائية بين أكثر من 50 عارضا في صناعة الفنادق ومستلزمات الغرف الفندقية والشقق السكنية من الاثاث والديكور والبويات والمنسوجات والمطابخ وغيرها والعديد من المشترين الدوليين في مصر وافريقيا ودول الخليج العربي يمثلون نحو 200 فندق تحت الانشاء بجانب شركات الاستثمار العقاري.



وأكد، أن الصناعة المصرية شهدت تطورا كبيرا واصبحت منافسا قويا في أهم الاسواق التصديرية من حيث الجودة والاسعار والتصميمات، مشيرًا الى أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة فى عودة الحركة السياحية لطبيعتها منذ 2010 في مصر كما يوجد أكثر من 200 فندق تحت الانشاء فى كل من مصر وافريقيا ودول الخليج العربي بما يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لتلك الدول.



وأضاف "الميقاتي"، أن إكسبولينك تولي اهتماما كبيرا بالترويج للصادرات المصرية في افريقيا خاصة بدولة كينيا باعتبارها مدخل الصادرات المصرية لدول شرق افريقيا بجانب الترويج للمنتجات الوطنية في دول شرق وغرب أفريقيا والتي يوجد بها فرص نمو الصادرات المصرية وذلك من خلال إقامة منافذ ومراكز لوجيستية ومخازن بجانب تنظيم العديد من البعثات التجارية ودعوة المشترين الدوليين بها في كافة المعارض التي يتم تنظيمها، مشيرا الى أن هناك فرصا كبيرة لصناعة مستلزمات الفنادق المصرية في الأسواق المحلية والأفريقية خاصة في كوت ديفوار وكينيا بجانب أسواق الخليج العربي.



وأضاف يوجد بالمعرض العديد من المنتجات المصرية من مستلزمات الفنادق وتجهيزات الوحدات السكنية والمطابخ بجودة عالية بجانب معروضات مصنع الإنتاج الحربي منها حنفيات المياه وأجهزة لترشيد ثلثي المياه لمطابخ الفنادق بجودة عالية وأسعار تنافسية تضاهي مثيلتها المستوردة.



وقال شادي أمين المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، أن المعرض استقبل علي مدار يومي ٢٥ و ٢٦ نوفمبر الجاري بعثات من المشترين الدوليين لأكثر من 300 مشترٍ دولي وزائر محلي يمثلون أكثر من 200 فندق تحت الانشاء فى مصر ودول الخليج وافريقيا بجانب شركات الانشاءات والاستثمار العقاري والسياحي التي تقوم ببيع الوحدات السكنية والمكاتب الادارية والتجارية كاملة التجهيزات والتشطيبات.



وأضاف أمين، ان المعرض يضم 5 قطاعات تغطي كافة احتياجات المنشآت السياحية والفندقية والقطاع السكني منها قطاع مواد البناء والتشييد والأثاث ومستلزمات الفنادق والأثاث والهندسة والمنسوجات "الستائر والسجاد، البطانيات والمفروشات" والدهانات ومواد البناء والجلود ومستلزمات المكاتب ومستحضرات التجميل بجانب الحرف اليدوية من العناصر الزخرفية.



وأشار الى أن الدورة الأولي للمعرض فى مصر والدورة الـ19 له في افريقيا ودول الخليج العربي والهند تقام بالقاهرة الجديدة علي مساحة 1900 متر مربع وتنظمه "إكسبولينك" بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات واتحاد الصناعات والمجلس التصديري للأثاث والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية والمجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويقام تحت رعاية بنك تنمية الصادرات.

