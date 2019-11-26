مايا مرسي: القومي للمرأة يعمل على خروج قانون لمنع زواج الأطفال

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يساند مشروع حماية العنف ضد المرأة ومصر تضع حماية المرأة من العنف ضمن أولوياتها.





وأضافت مايا مرسي، خلال مؤتمر تفعيل وإطلاق "نظام الإحالة والتنسيق بين الخدمات الاساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف: الخدمات الصحية والقضائية والاجتماعية"، والذى يعقد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه تم تغليظ عقوبة بعض الجرائم مثل الختان والحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الخطف، والتحرش عبر السوشيال ميديا؛ لكننا نعمل على قانون لمنع زواج الأطفال فى الفترة الحالية.





وتابعت مايا مرسي، نعمل على مؤشرات دولية للتنمية المستدامة، وأتمنى العمل مع جميع الأجهزة فى مصر وهدفنا أن المرأة عندما تتعرض لمشكلة تجد الخدمة ومعها الاحترام وضمان النفسية الجيدة بعد المشكلة.





وأشارت إلى أن المجلس لديه 22 وحدة فى الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة، وهناك طلبات من رؤساء الجامعات لعمل وحدات وأتمنى العام القادم نجد السيدات التى تتعرض للعنف عددهم أقل.