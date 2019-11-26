اخبار التوك شو..السيسي لـ المصريين: لازم نتعب ونشقى.. و8.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء محور 30 يونيو

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية وإنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تم طرحها منذ 15 عاما، ولكن لم تنفذ لانه كان مطلوب بنية أساسية تخدم عليه، بما فيه تجهيز الأرض بشرق بورسعيد 40 مليون متر فضلا عن التكلفة المالية الكبيرة الخاصة بالطرق المحاور.



منظمة الصحة العالمية: سندعم الحكومة المصرية فى تطبيق التأمين الصحى الشامل.. قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التنموية وإنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تم طرحها منذ 15 عاما، ولكن لم تنفذ لانه كان مطلوب بنية أساسية تخدم عليه، بما فيه تجهيز الأرض بشرق بورسعيد 40 مليون متر فضلا عن التكلفة المالية الكبيرة الخاصة بالطرق المحاور.











مصممة على أعلى مستوى.. وزير الشباب يكشف تفاصيل الصالة المغطاة بالعريش اعتذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن عدم تواجده فى افتتاح اطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، مرسلًا التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى، مؤكدًا أن مصر تكتب اليوم تاريخًا جديدًا بانطلاق قانون التأمين الصحى الشامل.









بـ 20 جنيها فقط.. السيسي يوجه بإجراء فحص طبي شامل لجميع الطلاب أول كل عام دراسي قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من مجموعة من أعمال وانجازات وزارة الشباب والرياضة في محافظة شمال سيناء، وعلى رأس هذه المشروعات الصالة الرياضية المغطاة في العريش...





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من إجراء فحص طبي شامل لكل الطلاب في بداية كل عام دراسي جديد، موضحًا أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس سي شملت طلاب المدارس والجامعات.





قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، مؤكدا أنه يقدم تسهيلات وتيسيرات لخلق بيئة صالحة للصناعات القطاع غير الرسمي من أماكن غير مؤهلة للصناعات ونقلها داخل القطاع الرسمي وفي أماكن صناعية مؤهلة، مما يؤدي لجودة المنتج والصناعات المصرية





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الأعمال في الأنفاق وشبكة الطرق الطولية والعرضية القادمة من القاهرة متجهة إلى بورسعيد والسويس والعين السخنة، حتى محور 30 يونيو الذي سيتم افتتاحه اليوم ومحاور شرق القنال،ضخمة للغاية ومرتفعة التكاليف والهدف منها أن نهيئ النجاح للمنطقة الاقتصادية.





قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يتم تدشين المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد، على مساحة 19 ألف فدان من أفضل المزارع السمكية التى يمكن أن تعمل فى العالم، لافتًا إلى أن التكلفة المالية المطلوبة لتجهيز أرض صبغية شديدة الصعوبة ومحتاجة تأهيل وصبغات وتكلف مئات الألوف بل تكلف مليارات للمرحلة الواحدة.





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ليس هناك قطاع من قطاعات التنمية في مصر أو قطاع من قطاعات العمل إلا وتم اقتحامها من قبل الدولة للتطوير فيها ورفع كفاءتها.



