أعمل مع تاجر يسرق في الميزان | هل يجوز الاستمرار معه؟.. رد مفاجئ من الإفتاء

أرسل شخص، سؤالًا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر "فيسبوك"، يقول فيه "أعمل مع تاجر يسرق في الميزان، فهل يجب ترك العمل مع مثل هذا التاجر؟".



رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، بأنه لو علم السائل أن التاجر الذي يعمل معه يسرق في الميزان من طرف آخر، فيجب عليه ألا يهتم.



وأضاف "ممدوح"، أنه لو رأى السائل ما يفعله التاجر بنفسه، فعليه تنبيهه لعله يكون غافلا، أما إذا كان التاجر متعمدًا في سرقة الميزان، فليس على السائل ترك عمله مع التاجر، ولكن عليه أن يؤدي عمله بشكل أمين ولا يلتفت إلى سلوك التاجر.



حكم الغش في الامتحانات

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الغش في الامتحانات ممنوع ومحظور ومحرم على "فيس بوك" أو غير "فيس بوك" لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "من غشنا فليس منا"، أي ليس على طريقتنا أو هدينا ولكن لا يكون كافرا.



وأضاف عاشور، خلال فتوى له على صفحة دار الإفتاء المصرية، أن الغش لا ينبني عليه إلا باطل، فمن حصل على وظيفة بالغش فلن يبارك الله له بل إنه سيغش في عمله، وكما في قوله تعالى "إن الله لا يصلح عمل المفسدين".

