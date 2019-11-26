شباب البرلمان: المشروعات القومية ببورسعيد وسيناء ستغير وجه منطقة القناة

وصف الدكتور محمود حسين، نائب بورسعيد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، بالتاريخية، وأنها سوف تغير وجه الحياة فى منطقة القناة وستكون لها آثارها الإيجابية على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى محافظات ومدن المنطقة.





وقال "حسين" فى بيان أصدره اليوم، إن محافظات ومدن القناة شهدت طفرة كبيرة فى مشروعات البنية الأساسية التى جعلتها واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا، مشيدًا بافتتاح الرئيس السيسى نفقى 3 يوليو فى بورسعيد، اللذين يربطان جنوب المحافظة بسيناء، وغرب مدن القناة بشرقها، بغرض تسهيل حركة التجارة والنقل فى الإقليم، وتعزيز ركائز التنمية، إضافة إلى الربط بين قارتى أفريقيا وآسيا عبورا أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، وقد نفذهما 6 آلاف مهندس وفنى وعامل من كبرى شركات المقاولات المحلية خاصة أن المرور داخل نفقى 3 يوليو فى بورسعيد بين 5 و7 دقائق للسيارات بسرعة 40 كيلو مترا فى الساعة، ويستوعب 2000 سيارة فى الساعة.





وأوضح الدكتور محمود حسين، أن محور 30 يونيو الذى افتتحه الرئيس السيسى واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة بعدما بدأ تشغيله التجريبى خلال الفترة الماضية وهو عبارة عن طريق تبادلية موازية لقناة السويس بنظام الطريق الحر المزدوج بطول 95 كيلو مترا وعرض 80 مترا، ويضم كل اتجاه 5 حارات مرورية بواقع حارتين للنقل الثقيل و3 للمركبات المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى 11 كوبرى رئيسى و6 كبارى فرعية و16 نفقا ونفقين للمشاة، تخدم الطريق على امتداده، كما يضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات، وتبلغ تكلفته الاستثمارية أكثر من 8 مليارات جنيه ويختصر الوقت من بورسعيد إلى القاهرة، ليصبح 75 دقيقة بدلا من قرابة 3 ساعات سابقا.



