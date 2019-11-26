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أخبار العالم

عون يجري مشاورات نهائية لاختيار رئيس وزراء لبنان الجديد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:09 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع الميادين المقرب من حزب الله اللبناني أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيجري مشاورات ملزمة مع النواب لاختيار شخصية تكلف بتشكيل الحكومة.

وقال إن مصادر في القصر الجمهوري تؤكّد أن الرئيس ميشال عون سيُجري مشاورات ملزمة مع النواب لتسمية شخصية لتأليف الحكومة الخميس المقبل، يأتي ذلك اثر اعلان رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على نحو قاطع أنه لن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

ويرى الحريري أنه لا خروج من الأزمة الحالية التي يشهدها لبنان سوى من خلال حكومة "تكنوقراط".

وطالب "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى" بتأليف حكومة إنقاذية منْ أشخاص موثوق بهم تكتسب ثقة الناس، وشدد على ضرورة احترام الدستور والدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة.

وقالت عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني عناية عز الدين إن الرئيس نبيه بري لا يوفّر أيّ جهد للتوصل إلى حلّ إنقاذي للبلد.

وعلى ذلك، أجرى عون محادثاتٍ مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البْريطانية السفير ريتشارد مور، وعرض عون لمور الذي التقى في وقتٍ لاحق الرؤساء الثلاثة، الأوضاع في لبنان ولا سيما منطلقات الازْمة الراهنة والإمكانات المطروحة لحلها، كما تطرق إلى موضوع النزوح السوري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه تظاهرة أمام القصر الجمهوري في لبنان، وذلك لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الاتصالات السياسية في لبنان تدور حول تكليف السياسي "بهيج طبارة"، لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن النتائج في هذا الشأن قد تظهر خلال 24 ساعة.
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