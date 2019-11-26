الخارجية الإثيوبية: نجحنا في إعادة تنشيط علاقاتنا مع الولايات المتحدة

أجرت اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام التابعة لمجلس النواب الإثيوبي، أمس الاثنين، تقييما لأداء وزارة الخارجية الإثيوبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير الشؤون الخارجية، جيدو أندرغاشيو، قوله إن العلاقة بين إثيوبيا وإريتريا تسير بشكل جيد، وأن الجهود جارية لتعزيز العلاقات بين الشعب.



وأضاف أن المناقشات جارية لتقوية هذه العلاقة إلى مرحلة أعلى حتى تتمكن البلدان من العمل معا والاستفادة من التعاون الشامل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ أنشطة لبناء الثقة بين البلدين وعلاقة مستدامة تستند إلى القانون الدولي، وتم تنفيذ تجديد البنية التحتية لتسهيل العلاقات بين البلدين.



وبحسب جيدو، تعمل إثيوبيا أيضًا جاهدة لتوطيد العلاقات مع جميع البلدان المجاورة وتوسيع نطاقها لتشمل البلدان الأفريقية الأخرى وغيرها.



وأشار وزير الخارجية إلى الإنجازات التي تحققت في الدبلوماسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وقال إن إثيوبيا أعادت تنشيط علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.



وقال الوزير إن إثيوبيا تعمل على محاربة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن إثيوبيا تبذل جهودًا لضمان السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.



