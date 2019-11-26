جوجل تطرد 4 موظفين بسبب انتهاك سياسات أمن البيانات في الشركة

قررت شركة جوجل الأمريكية إقالة 4 من العاملين فيها، بسبب اختراق سياسة الأمان على بيانات العملاء التي تتبعها الشركة.





ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، أرسلت جوجل بريدا إلكترونيا إلى العاملين فيها تبلغهم بإقالة 4 موظفين بسبب انتهاك سياسات أمان البيانات المتبعة في الشركة.





وصف البريد الإلكتروني بعض الإجراءات التي يُزعم أن الموظفين الذين تم فصلهم قد اخترقوا بعض البيانات الخاصة بالشركة، بما في ذلك الوصول إلى تقيمات الموظفين الآخرين وتبادل المعلومات حول مكان وجودهم مع مصادر خارجية.





تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواصل فيه موظفو جوجل المشاركة في الاحتجاجات ضد بعض الأساليب المتبعة من قبل الشركة، مثل تعامل الشركة مع مزاعم التحرش الجنسي ضد المديرين التنفيذيين، وعدم كفاية الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، والسعي للعقود العسكرية، والتطوير المحتمل لخدمة محركات البحث الخاضعة للرقابة في الصين.





في يوم الجمعة الماضي، تجمع المتظاهرون خارج مقر جوجل في سان فرانسيسكو كجزء من احتجاج الموظفين، مطالبين بأن تعيد جوجل النظر في اثنين من الموظفين الذين وضعوا في إجازة إدارية.