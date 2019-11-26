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أخبار البلد

غدا.. سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن محامي حلوان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:44 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
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حمادة خطاب
تنظر محكمة جنح مستأنف حلوان، المنعقدة بمحكمة زينهم، غدا الأربعاء، استئناف النيابة على الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان 30 سبتمبر الماضي، ببراءة 6 محامين من تهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف.

ويترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، ومجلس فرعية حلوان.

وأوضح محمد خيري عضو مجلس فرعية حلوان، أن النيابة استأنفت الحكم على زعم وجود خطأ به على غير الحقيقة، حيث إن الحكم خلا من ثمة أخطاء، مؤكدا: "محامو حلوان أبرياء، وأدعو كافة المحامين للتضامن معهم".
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