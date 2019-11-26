ختام فعاليات مؤتمر التوظيف الثاني لطلاب كلية الصيدلة بالمنصورة

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر التوظيف الثاني لطلاب كلية الصيدلة الذى نظمه فريق ETOP بكلية الصيدلة جامعة المنصورة والذى اقيم لمدة يومان بمدرج الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب، و ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة واشراف الدكتور ياسر الشبراوى وكيل الكلسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ياسر ، تنظيم الدكتور أحمد رمضان منسق التواصل الطلابى ونائب مدير مركز التطوير المهنى بالجامعة .



فيما حضر الفعاليات كل من الدكتور عمر صبري محاضر البورد الكندي والأمريكي والأسترالي فى الصيدلة والأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ، الدكتور أحمد شمعة مدير التسويق بشركة البرج للصناعات الدوائية ، الدكتور متولى عبد النبى مدير شركة جلوب للصناعات الدوائية ، الدكتور محمد يحيى محرر بمجلة Nature البريطانية العالمية ، الدكتور مصطفى محمود ممثل المجلس البريطاني بجامعة المنصورة ، عدد من طلاب وخريجى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية .



و استعرض الدكتور عمر صبري محاضر البورد الأمريكي والكندي والأسترالي فى الصيدلة والأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة القاهرة أهم فرص العمل المتاحة لخريجى كلية الصيدلة فى أمريكا وكندا وأستراليا والمهارات الواجب توافرها فيهم للحصول عليها والدورات التى تساعدهم فى اكتسابها والتى من الممكن الحصول عليها خلال فترة الدراسة.



وأكد الدكتور أحمد شمعة مدير التسويق بشركة البرج للصناعات الدوائية على أهمية هذا المؤتمر لزيادة وعى الطلاب والخريجين بفرص العمل المتاحة فى مجال الصيدلة وتحديد المجال الذى يناسب الطلاب بعد التخرج مستعرضا فرص العمل المتاحة بشركة البرج للصناعات الدوائية والمهارات اللازمة للحصول عليها.



وأشار الدكتور متولى عبد النبى مدير شركة جلوب للصناعات الدوائية إلى ضرورة استغلال الطلاب فترة الدراسة للحصول على دورات معينة فى أحد تخصصات الصيدلة الراغبين فى العمل به بعد التخرج لتسهيل حصولهم على فرص عمل فى هذا المجال منوها باستعداد شركة جلوب للصناعات الدوائية للتعاون مع كلية الصيدلة فى تتظيم ورش عمل فى مجال صناعة الدواء لطلاب وخريجى كليات الصيدلة.



واشار الدكتور محمد يحيى المحرر بجريدة Nature البريطانية الى إمكانية نشر بعض طلاب وخريجى كليات الصيدلة لمقالات علمية تتضمن براءات اختراع مسجلة باسمهم فى مجلات علمية عالمية مما يثرى السيرة الذاتية لهم مستعرضا مواصفات المقالات المنشورة بهذه المجلات وكيفية التقدم لنشرها وضوابط هذا النشر.



وشدد الدكتور مصطفى محمود ممثل المجلس البريطانى بجامعة المنصورة على أهمية إتقان الطلاب والخريجين من كافة الجامعات للغات وخاصة الإنجليزية منوها بالتعاون بين المجلس وجامعة المنصورة فى تسهيل اجتياز الطلاب والباحثين لاختبارات اللغة الإنجليزية الدولية ومنها الأيلتس حيث استعرض كيفية التقدم للاختبار فيه وأسهل الطرق لاجتيازه.