آخر أخبار امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 .. وموعد توزيع التابلت





إقرأ أيضا : وزير التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام أوبن بوك تبدأ 11 يناير.. التعليم: امتحانات اولى ثانوي صباحية والصف الثاني مسائية على دفعات.. التعليم تستعد لبدء تسليم 650 ألف تابلت لطلاب أولى ثانوي

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، به تنبيهات هامة لجميع المدارس الخاصة في مصر.



شدد خطاب وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنبيه على مدارس التعليم الخاص التابعة لكل مديرية بأن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب المستهدفين "الصفين الاول والثاني الثانوي".



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات و المدرسة ، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة ، وتحت الاشراف الفني للوزارة و الاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.



يأتي ذلك ايماء للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومي والتي بدأت مراحلها الاولى الاولى العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، واستكمالا لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الثانوي للعام الحالي 2019/2020. وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، به تنبيهات هامة لجميع المدارس الخاصة في مصر.شدد خطاب وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنبيه على مدارس التعليم الخاص التابعة لكل مديرية بأن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب المستهدفين "الصفين الاول والثاني الثانوي".وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات و المدرسة ، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة ، وتحت الاشراف الفني للوزارة و الاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.يأتي ذلك ايماء للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومي والتي بدأت مراحلها الاولى الاولى العام الدراسي الماضي 2018/2019 ، واستكمالا لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الثانوي للعام الحالي 2019/2020.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، عن أخبار جديدة تخص امتحانات الصف الاول الثانوي 2020، وموعد توزيع تابلت اولى ثانوي.قال وزير التربية والتعليم إن امتحانات 11 يناير سوف تعقد بشكل ورقي لطلاب اولى ثانوي لحين وصول التابلت ، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستكون بنظام الاوبن بوك وبنفس نمط الاسئلة الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ العام الدراسي الماضي على طلاب اولى ثانوي.وأضاف الوزير أن وزارة التربية والتعليم ، قررت عقد امتحانات إلكترونية "تجريبية بلا درجات" لطلاب الصف الاول الثانوي وذلك خلال شهر مارس القادم ، مؤكدًا ان هذه الامتحانات هدفها تدريب الطلاب على اداء الامتحان و حل الاسئلة على التابلت بعد استلامه.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 الرسمية المقرر عقدها في مايو القادم ، ستعقد بشكل إلكتروني على التابلت مثل زملائهم في الصف الثاني الثانوي.وقال إنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي النظاميين الدارسين بالمدارس الحكومية والخاصة ، فسوف يؤدون امتحاناتهم كلها هذا العام بشكل إلكتروني على التابلت .ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لطلاب المنازل والخدمات والسجون والطلبة المصريين في الخارج و الطلاب المحجوزين في المستشفيات ، فلن يؤدوا امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 و كذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بشكل إلكتروني، بل سيؤدونها بشكل ورقي وذلك لحين اكتمال تجهيز البنية التحتية اللازمة للدخول على منصة الامتحانات الالكترونية في المستشفيات والسجون وكافة الأماكن التي قد يحتاج الطلاب للامتحان فيها.وبالنسبة لتوزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي .. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.وقالت وزارة التربية والتعليم انه سيتم عقد امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 و كذلك امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020 بالنسبة لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية 2019 / 2020.وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تعقد في الفترة بين 11 و 23 يناير المقبل وستكون امتحانات الصف الاول الثانوي 2020 صباحية و امتحانات الصف الثاني الثانوي مسائية ، لافتةً إلى أنه ستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى الثالث من مايو المقبل، أما عن امتحانات الدور الثانى، فتعقد فى شهر يونيو.وقال الدكتور رضا حجازي، إن التقييم الجديد يهدف إلى الابتعاد عن الحفظ والتلقين والتركيز على الفهم والتحليل و الابداع، كما أشار إلى أن نظام التقييم الجديد يرتكز على أسئلة تقيس الفهم والمستويات العليا، للارتقاء بنواتج التعلم ونقل الطلاب من الحصول على المعلومات من مصدر واحد وهو الكتاب إلى مصادر متعددة مثل "التابلت" المزود ببنك المعرفة الذي يحتوي فوائد تعليمية متعددة، وأدلة تعلم لمساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم في إطار القرن الحادي والعشرين.كما أكد أن نظام الكتاب المفتوح مطبق على الامتحان الإلكتروني وكذلك الامتحان الورقي في ضوء نظام التعليم الجديد، وهذا هو الهدف الذي تسعي الوزارة إليه للارتقاء بنواتج التعلم.جدير بالذكر أن أن موازنة العام المالى الحالى تضمنت التعاقد مع عدد من الجهات المعنية، لتوفير عدد 650 ألف تابلت، واستكمال تنفيذ البنية التحتية لجميع المدارس الثانوية، واتاحة 26 ألف شاشة تفاعلية لفصول الصفين الثانى والثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب التعاقد على تطوير نظام الامتحانات والمحتوى التعليمى، وإقامة عدد 100 فصل متنقل، وقد تم بالفعل التعاقد على هذه المتطلبات، وجار توفيرها.