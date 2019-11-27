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توك شو

عماد الدين حسين يكشف إنجازات الدولة المصرية في المشروعات التنموية والقومية...فيديو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفي عماد حسين، إن المواطن المصري دائما يتساءل عن المنفعة العائدة عليه من المشروعات القومية منها انفاق بورسعيد ، حتي ان يشعر بشكل ملموس من منفعتها المباشرة.

وأضاف" حسين" خلال حواره علي شاشه "ام بي سي مصر"، أن مشروعات البنية الاساسية ليست بالسهولة التي يراها المواطن، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية تكلف الدوله ملايين الجنيهات.

وأشار إلى أن طريق "بنها شبرا الحر"، المواطن لن يشعر به إلا عندما سافر من محافظة لأخرى لذلك بدلا من ان يدخل بين زحام القاهره الكبري يتجهه مباشره الي طريق الدائري الاقليمي وهذا يستغرق وقت حتي يلمسه المواطن بشكل ملحوظ .

واشار عماد لدين حسين إلى انه لابد من التطرق إلي المشاريع التي يستطيع المواطن لمس نتائجها بسهولها، مثل بناء مصانع في سيناء او بورسعيد او الإسماعيلية خاصة انها توفر فرص عمل للشباب.

وقال إن فرصة العمل الواحده تنقذ حوالي 5 أفراد على اعتبار ان هذا الرقم هو متوسط الأسرة المصرية، موضحا أن ذالك ينقذ الاسر المصرية من الفقر فتصبح منتجه ومضيفه للاقتصاد القومي المصري.
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