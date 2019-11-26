العالم يواجه كارثة كبرى.. أمريكا والبرازيل واليابان أكثر الدول تلوثا

أظهر تقرير للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، أن انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ارتفعت إلى مستوى قياسي العام الماضي، وقد ترتفع درجات الحرارة في العالم أكثر من ضعف الحد العالمي المتفق عليه لارتفاع درجات الحرارة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حيال ذلك.





ويعد تقرير الفجوة في الانبعاثات أحد الدراسات العديدة التي صدرت قبل محادثات المناخ للأمم المتحدة في مدريد الأسبوع المقبل والتي تهدف إلى حث قادة العالم على الحد من تغير المناخ.





ويقيس التقرير مقدار الانخفاض المطلوب للانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية للوصول والإبقاء على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ماقبل الصناعة، على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس المناخية لعام 2015.





وحذرت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الأمم المتحدة العام الماضي من عواقب عالمية ضخمة إذا لم يتحقق هذا الهدف، مثل فقدان جميع الشعاب المرجانية تقريبا وذوبان معظم الجليد البحري في القطب الشمالي.





وفقًا للأوضاع الحالية ، يمكن توقع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية هذا القرن، مما يؤدي إلى تأثيرات مناخية واسعة النطاق ومدمرة، وفقًا لتقرير ملخص لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.





وتواجه البلدان موعدًا نهائيًا بحلول عام 2020 لتحديد تعهدات طموحة لخفض الانبعاثات.





وحدد التقرير الولايات المتحدة كواحدة من أكثر الدول المصدرة للانبعاثات إلى جانب البرازيل واليابان، حيث فشلت الدول الثلاث في تحقيق أهدافها الخاصة، أو المساهمات المحددة وطنيا (NDCs).



