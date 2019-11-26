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أحمد الشامي: أحلام سيناء موجودة منذ زمن بعيد

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:53 م
انفاق سيناء
انفاق سيناء
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البهى عمرو
قال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن أحلام سيناء موجودة منذ زمن بعيد، وكنا فى الماضى ندرس ولا ننفذ، ولكن الآن ندرس وننفذ، وأن الـ 5 سنوات الأخيرة تم افتتاح مشروعات كثيرة.

وأضاف خبير اقتصاديات النقل خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه تحدث فى هذا البرنامج من عامين عن انفاق قناة السويس و بالفعل تحققت.

وأشار خبير اقتصاديات النقل إلى أن المشروعات التى تمت فى الفترة الأخيرة سواء من افتتاح مشروعات أو بناء طرق تتم لأول مرة.

وأوضح خبير اقتصاديات النقل أنه الشخص الذى خطط مصر منذ 100 سنة لم يتوقع حجم هذه الإنجازات، مؤكدًا أن مصر فى مرحلة حديثة، ويتم نقل خطة البلد لأن هناك 92 % من مساحة مصر صحراء غير مستغلة.

وأكد خبير اقتصاديات النقل أن سيناء من 67 لـ 73 كانت فى ايادى غير مصرية، وسيناء وفرت فرص عمل كثيرة,.
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